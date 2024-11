Cinco jornadas, cinco vitórias. Com o triunfo deste sábado frente ao Farense no Algarve, Bruno Lage manteve o registo totalmente vitorioso no Campeonato desde que voltou a assumir o comando técnico do Benfica. Na verdade, as cinco vitórias seguidas dos encarnados na Primeira Liga são um registo que a equipa não alcançava desde o período entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

O Benfica até começou a perder contra o Farense, mas empatou ainda na primeira parte e carimbou a reviravolta na segunda, somando a terceira remontada da temporada. Os encarnados ganharam todos os jogos fora de casa desde que Bruno Lage é o treinador, com quatro vitórias em quatro encontros longe do Estádio da Luz ao longo de três competições diferentes.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, o técnico encarnado lembrou que já sabia que este seria “um jogo muito difícil”. “Pela antevisão que fizemos e pela qualidade do Farense. Não justifica nada a posição que ocupa. E depois, pelo ciclo de três jogos que tínhamos a fazer. Sabíamos da dificuldade disso. Entrámos muito bem, o Farense consegue o primeiro golo, reagimos e empatámos. Acho que tivemos uma entrada muito boa na segunda parte e chegámos ao golo da vitória. Penso que podíamos ter feito o terceiro golo, tentámos marcar mais um. Depois, nos últimos minutos, a equipa soube segurar o jogo. Acaba por ser um resultado justo, são mais três pontos. Em três jogos marcámos dez golos, sofremos um e passámos à final four da Taça da Liga. Agora é recuperar para um jogo importante da Liga dos Campeões”, atirou, antecipando desde já a visita ao Bayern Munique a meio da semana.

O Benfica conquistou a 5.ª vitória consecutiva na Liga ???????? – venceu todos os jogos realizados na prova desde que Bruno Lage é o treinador ⚠5 + vitórias consecutivas do Benfica na Liga: não o conseguia desde dez 2023-fev 2024 pic.twitter.com/GtmcFsnhEH — Playmaker (@playmaker_PT) November 2, 2024

Mais à frente, Bruno Lage confirmou que a equipa apresenta diferentes nuances de jogo para jogo. “É isso que pretendemos com o trabalho que fazemos diariamente, olhando para as caraterísticas dos jogadores. Tentámos surpreender o Farense com o onze, provocando alguma indefinição. Recordam-se que no segundo minuto, recuperámos uma bola à entrada da área do Farense e é mais uma grande ocasião. Treinar o Benfica oferece isto, ter o talento que temos em termos individuais, e depois cabe-nos ter estas nuances. Temos tido a felicidade de ter gente competente no banco, que pode trazer energia. Malta que sai do banco, ajuda a construir a exibição e o resultado”, acrescentou.

“Agora, depois deste ciclo, inicia-se outro com pelo menos mais um dia de recuperação. Temos de voltar a fazer o que temos feito. Preparar o jogo da melhor maneira, com a ambição de vencer. É esse o nosso espírito. Acabei de dar os parabéns aos jogadores. Correram, lutaram, viraram o resultado e tiveram uma prestação que nos deixa satisfeitos. São três pontos e é olhar com a mesma ambição de sempre para o próximo jogo”, concluiu Lage.

3.ª reviravolta do ???? Benfica esta época, a 1.ª como visitante:

Santa Clara (c)

Gil Vicente (c)

Farense (f) pic.twitter.com/KLuohOHoXw — Playmaker (@playmaker_PT) November 2, 2024

Já Álvaro Carreras, que marcou o golo do empate na primeira parte e foi eleito o melhor jogador em campo, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. “Vínhamos com o objetivo claro, que era somar os três pontos. O ambiente foi muito bonito. Seja onde for, os adeptos estão sempre connosco. É espetacular jogar num clube assim. O mister viu de fora e fez as substituições. Melhorámos. Para cada partida temos um plano diferente, dependendo do adversário. Com a nossa qualidade temos de ganhar partidas”, terminou o lateral espanhol.