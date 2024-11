(Em atualização)

A operadora de telecomunicações Digi anunciou esta segunda-feira, 4 de novembro, o arranque da oferta comercial em Portugal, com o foco na ausência de fidelização nos contratos — mas haverá fidelização na internet fixa, num máximo de três meses —, sem promoções e sem preços indexados à inflação. anual.

No arranque, haverá a oferta de internet fixa, internet móvel, serviço de televisão e também de telefone fixo. Na apresentação, a empresa refere que os clientes também poderão criar a sua própria combinação de serviços — por exemplo, ter internet fixa e serviço móvel (telemóvel e internet no telefone).

No serviço móvel, haverá uma opção com dados móveis e chamadas nacionais ilimitadas a partir de sete euros por mês, mas que pode baixar até aos cinco euros mensais se o utilizador tiver três ou mais números de telefone.

Já numa opção de tarifário móvel, os preços arrancam nos quatro euros por mês para 50 GB acumuláveis e chamada ilimitadas. Na opção com 200 GB acumuláveis de dados móveis, a mensalidade sobe para 9 euros por mês.

A oferta inicial na internet fixa arrancará com um serviço de 1 Gbps, mas o objetivo passa pela disponibilização de velocidade de até 10 Gbps ainda este ano. A opção de 1 Gbps custará 10 euros por mês, enquanto na futura velocidade de 10 Gbps a mensalidade sobe para 15 euros.

O serviço de televisão, que a Digi admite que será limitado no arranque, com uma oferta de 60 canais mas sem conteúdos desportivos, custará 12 euros por mês.

O serviço de telefone fixo custará um euro por mês nas chamadas que são cobradas por minutos e dois euros por mês nas chamadas ilimitadas.

A operadora opera na Roménia, em Itália e em Espanha, mercados onde se tornou conhecida pelos preços mais baixos.

A chegada da empresa a Portugal acontece à boleia do leilão do 5G, terminado em 2021. Pelos prazos definidos no âmbito do leilão, a empresa tinha até ao fim de novembro para iniciar a oferta comercial.