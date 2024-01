A entrada de mais um concorrente no setor das telecomunicações em Portugal ficou cimentada com o leilão do 5G. De forma discreta, a romena Digi tem estado a preparar a chegada ao país mas, para já, não divulga a data para o lançamento dos serviços, ainda que o jornal Eco tenha avançado, em maio do ano passado, que tal poderia acontecer no início deste ano. A Digi vai ter serviços ligados à rede móvel e à fibra ótica.

Na antecipação desta entrada, o mercado de telecomunicações já começa a movimentar-se, quer com outros novos operadores – como é o caso do operador regional Ligat, que disponibiliza serviços de internet sem fidelização –, quer com ofertas das empresas há muitos anos no mercado — foi o que fez a Vodafone, com o lançamento da oferta designada Amigo, focada nos acessos de internet e na rede móvel.

Não se conhecendo a estratégia da Digi para Portugal olha-se para o que fez em Espanha, onde se lançou com preços mais baixos e conquistou uma fatia do mercado. Segundo dados da empresa, tem 1,1 milhões de assinantes de serviços fixos e 3,8 milhões de assinantes de serviços móveis no país vizinho.

