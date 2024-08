A Digi chegou a acordo para comprar a portuguesa Nowo por 150 milhões de euros, foi anunciado esta sexta-feira, 2 de agosto.

Depois de ter sido chumbada a compra da Nowo pela Vodafone pela Autoridade da Concorrência, é a operadora que vai entrar este ano em Portugal que acaba por adquirir a Nowo, garantindo assim acordos de conteúdos, interoperabilidade e uma base de clientes. A Digi que ganhou licenças de 5G poderá ter de abdicar de algumas das frequências da Nowo, que também conquistou licenças no leilão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Digi tem de entrar em operação até novembro.

Agora anuncia a compra da Nowo, o quarto operador em Portugal com cerca de 270 mil clientes móveis e 130 mil fixos, segundo dados referidos no comunicado da Digi, realçando as frequências móveis da Nowo nos 1800 Mhz, 2600 MHz e 3600 MHz.

A operação ainda tem de passar pelos reguladores.