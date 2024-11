O Bloco de Esquerda questionou este sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros se vai permitir a utilização do porto de Lisboa por um navio que o partido diz integrar um “esquema ilegal de abastecimento de armas” a Israel.

Na pergunta, que o partido vai entregar no parlamento, o BE informa ter tido acesso a uma nota informativa enviada ao Governo português pelo movimento BDS (que defende o boicote, desinvestimento e sanções a Israel) a respeito da utilização do porto de Lisboa pelo navio NYSTED MAERSK, hoje à noite.

“Este navio é um dos envolvidos num esquema dissimulado de abastecimento de material militar norte-americano a Israel que, durante meses, transportou cargas ilegais desta natureza para o porto espanhol de Algeciras, onde o armamento era descarregado para ser depois levado até Israel noutros navios”, refere o BE, dizendo que o navio em causa tem executado “em permanência a rota Algeciras — Israel”.

Segundo o Bloco, na semana passada, o Governo espanhol proibiu a utilização do porto de Algeciras por outro dos navios “integrados neste esquema, o MAERSK DENVER, vindo dos Estados Unidos da América e agora estacionado em Tânger, Marrocos”.

Segundo as informações do partido, o navio que passará hoje por Portugal teria “chegada prevista a Algeciras no dia 9 de novembro (plausivelmente para receber a carga do MAERSK DENVER para a reconduzir a Israel)”, mas “foi reorientado também para Tânger”.

“Nesse trajeto, passará por Lisboa, onde deverá atracar pelas 22:00 deste sábado. Estes factos indiciam fortemente a continuação do envolvimento do NYSTED MAERSK no esquema de abastecimento ilegal de material militar a Israel”, considera o Bloco.

Na pergunta dirigida ao parlamento, o partido questiona o Governo português se vai “permitir a utilização do porto de Lisboa por um navio cuja missão é manter um esquema ilegal de abastecimento de armas destinadas ao exército genocida de Israel?”.

O BE defende que o respeito por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovada a 13 de setembro, e com o voto de Portugal, obriga a que o governo “tome iniciativas no sentido de interromper a provisão de armas, munições e material relacionado a Israel, a potência ocupante”.

Para o Bloco, esta resolução “obriga à proibição da utilização do porto de Lisboa pelo NYSTED MAERSK no âmbito do esquema de dissimulação do transporte de armas dos Estados Unidos da América para Israel”.

Além disso, referem os bloquistas, na sequência das diligências em outubro com vista à retirada do pavilhão português de um navio com material explosivo para Israel, o primeiro-ministro “garantiu no parlamento que o Governo português não autorizaria a utilização das infraestruturas e dos espaços aéreo e marítimo portugueses para a execução de rotas de abastecimento de armas a Israel”.

A Lusa contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que remeteu o tema para o Ministério da Economia que, por sua vez, indicou que a gestão portuária está com o Ministério das Infraestruturas, aguardando esclarecimentos por parte do Governo.