Os resultados ajudaram, a forma como a equipa se foi expressando em campo contou o resto. A saída de Erik ten Hag do comando do Manchester United, a que se seguiu de imediato o ataque com sucesso à contratação de Rúben Amorim, fez com que Ruud van Nistelrooy assumisse de forma interina o comando da equipa num período de transição. Pensou-se que poderia ser um jogo, depois passaram a dois, no final acabaram por ser quatro. O antigo avançado neerlandês, ainda reconhecido pelos adeptos dos red devils pelos muitos golos que marcou pelo clube, segurou o grupo, aliviou o balneário e construiu um ambiente propício para a chegada do novo treinador esta segunda-feira. Pelo meio, conseguiu a melhor série de resultados da temporada.

Depois da derrota na Premier League em Londres frente ao West Ham, que ditou o afastamento do antigo treinador com uma distância já considerável para os objetivos europeus, o United afastou o Leicester da Taça da Liga com uma goleada por 5-2, teve depois um empate com o Chelsea em Old Trafford onde apesar de tudo conseguiu ser uma equipa mais competitiva do que mostrara noutros jogos grandes e somou a primeira vitória na Liga Europa diante do PAOK. Agora, van Nistelrooy voltava a um ponto de partida, reencontrando o Leicester do ex-Sporting Fatawu mas para o Campeonato. Em caso de vitória, o Manchester United podia ascender ao 11.º lugar da classificação a três/quatro pontos dos lugares de acesso à Champions mas com o “problema” de encontrar até esse objetivo uma série de equipas a lutar por posições no top 6.

“Se o Rúben já me ligou? Tenho que ver o meu telefone… Veremos mais tarde. Acho que Rúben está focado no jogo com o Sp. Braga e eu no jogo com o Leicester. Isso mostra que estamos focados no trabalho do dia a dia. Tenho apenas uma coisa em mente. É o meu último jogo como interino, quero prepará-lo da melhor forma possível e dar tudo aos jogadores. Esse é meu foco absoluto e, além disso, não olho muito para a frente”, comentara o neerlandês na antevisão do encontro, deixando em aberto a possibilidade de integrar ou não a equipa técnica de Rúben Amorim mas com um objetivo a médio prazo: “Neste momento, o apetite de construir algo neste clube é maior do que o de treiná-lo. Serei adjunto aqui por dois anos, depois logo veremos. A minha intenção de ser treinador principal é só para depois do meu período como adjunto”.

“A partir de amanhã [segunda-feira], vou apoiar o nosso novo treinador, Rúben Amorim, e peço a todos os que gostam do clube que façam o mesmo. Tenho trabalhado com este plantel todos os dias desde o verão e posso dizer-vos que há um enorme potencial nestes jogadores, desde os mais experientes até aos jovens que estão a chegar da Academia. Os treinadores, os funcionários do clube e os adeptos têm todos um papel a desempenhar para ajudar esses jogadores a tornarem-se no melhor que podem ser”, comentou antes da partida com o Leicester em Old Trafford, num jogo marcado pelo Remembrance Day na Premier League.

Com alguns cartazes para que possa permanecer no United, neste caso integrando a nova equipa técnica de Rúben Amorim, Ruud van Nistelrooy despediu-se com uma vitória na Premier League frente ao Leicester e cumpriu a todos os níveis nos quatro encontros em que dirigiu a equipa. Coincidência ou não, foi também nesse período que mais apareceu Bruno Fernandes: em 13 jogos com Ten Hag, não marcara, fez cinco assistências e viu dois vermelhos; agora, em quatro partidas, marcou quatro golos (sendo que o autogolo de Kristiansen também tem toque do português), fez uma assistência e voltou a ser dos melhores do United num dia especial em que recebeu uma recordação alusiva aos 250 jogos feitos pelo clube de Manchester.

Com De Ligt e Lisandro Martínez de regresso ao eixo central recuado e Marcus Rashford a assumir o lugar do ataque à esquerda na vez de Garnacho, Ruud van Nistelrooy voltou a optar pelo mesmo tridente no meio com Casemiro e Ugarte atrás de Bruno Fernandes e conseguiu mais uma vez dar outra estabilidade à equipa, que procurava depois fazer a diferença com a criatividade pelos corredores laterais tendo um Amad Diallo em grande momento. Ao contrário do que aconteceu na Taça da Liga, com seis golos em 45 minutos, a primeira parte não teve propriamente muitas oportunidades mas voltou a mostrar uma versão do United diferente do que era com Erik ten Hag, bem mais seguro sem bola e com mais soluções no jogo ofensivo. Depois, aparecia o virtuosismo individual, com Bruno Fernandes a ser o centro do melhor que a equipa produzia.

Na primeira ação de perigo junto a uma das balizas, o internacional português inaugurou o marcador com remate cruzado de fora da área descaído sobre o lado esquerdo (14′). Só mais tarde houve uma reação dos visitantes, com Ndidi a falhar na cara de Onana após um passe fantástico de Buonanotte nas costas da defesa (28′), mas era o Manchester United que controlava as operações e com uma capacidade cirúrgica de acelerar o jogo quando era necessário. Mais uma vez, quando isso aconteceu, surgiu o golo: Mazraoui subiu pela esquerda, puxou para dentro para cruzar de pé direito e Bruno Fernandes surgiu no meio da área para desviar de cabeça com a bola a bater em Kristiansen e a encaminhar-se para a baliza de Hermansen (38′). O intervalo chegaria com o 2-0 mas com Amad Diallo a ficar muito próximo do terceiro nos descontos.

O segundo tempo teve bem menos motivos de interesse em relação à primeira parte, com um ritmo mais lento, uma menor intensidade de jogo e uma tentativa de controlar as operações com bola tendo em conta o desgaste físico pela recente série de encontros consecutivos. Nem mesmo as substituições conseguiram mexer muito com o rumo da partida, que era muito mais utilizada nas bancadas para antever o que se segue para o United do que propriamente para ligar ao que se passava em campo. Ainda assim, e após mais um passe do português, Garnacho encheu-se de fé para fazer o melhor golo do encontro, com um tiro em arco de fora da área descaído sobre a esquerda (82′). A partir desta segunda-feira, começa uma nova era com Rúben Amorim e com o velho Bruno Fernandes de regresso para a complicada missão do treinador. Por agora, foi tempo de festejar mais um triunfo na Premier entre cânticos por… Ruud van Nistelrooy.