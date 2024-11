Em atualização

Ouviram-se duas explosões com um intervalo de 20 segundos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na capital brasileira, esta quarta-feira. Segundo relata a imprensa brasileira, há pelo menos uma vítima mortal. Terá explodido um carro, sendo que as autoridades brasileiras apontam para a possibilidade de um “ataque”.

A vítima mortal é Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, que também terá perpetrado o ataque, segundo avança a CNN Brasil. O homem de 59 anos, que é natural do Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, disputou as eleições para vereador em Santa Catarina em 2020 pelo Partido Liberal (o mesmo do ex-Presidente Jair Bolsonaro), mas acabou por não ser eleito. Nas redes sociais, revelou todo o plano.

Uma das explosões desta quarta-feira ocorreu em frente do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi evacuado. A instituição jurídica confirmou, segundo o G1 que cita um comunicado do STF, que, no final da sessão, ouviram-se “dois fortes estrondos”. Quem estava dentro do edifício “foi retirado do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela”.

Corpo de Bombeiros do DF confirma um óbito na Praça dos Três Poderes. Testemunhas ouviram explosões na região próxima ao Supremo Tribunal Federal. Vídeos nas redes sociais mostram um carro pegando fogo e em outra imagem, o corpo de uma pessoa em frente à sede do STF. A Polícia… pic.twitter.com/5ZAv5TGy9p — Diário do Poder (@diariodopoder) November 13, 2024

Dentro da bagageira do carro que explodiu, terá, segundo a CNN Brasil, tijolos e fogos de artificio.

A polícia e os bombeiros já estão no local. Além disso, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ativou o Plano Escudo, sendo que o exército pode agora ser mobilizado para o local. Foi também montado um perímetro de segurança em redor da Praça dos Três Poderes, que concentra as sedes dos órgãos políticos e jurídicos brasileiros. Os deputados e funcionários do Congresso foram instruídos para não abandonarem o edifício.

De acordo com o GSI, Lula da Silva, o Presidente do Brasil, não estava em nenhum do edifício nas redondezas. A deputada do PSOL, Erika Hliton, estava a falar com os jornalistas no Palácio do Planalto, também na Praça dos Três Poderes, no momento em que se ouvem as explosões.

Explosões na Praça dos Três Poderes foram registradas durante entrevista de Erika Hilton no Palácio do Planalto; OUÇA (????: @SamPancher) pic.twitter.com/ziGyC4aR34 — Metrópoles (@Metropoles) November 13, 2024

O líder da Advocacia-Geral da União, um órgão estatal que regula as instituições jurídicas no Brasil, repudiou com “toda a veemência dos ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados”. No X, Jorge Messias escreveu que a polícia investigará “com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos Três Poderes”.

Jorge Messias avança que se trata de um “ataque”, apelando a que se entenda a sua “motivação”, assim como se deve “reestabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível”.

Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos… — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) November 13, 2024

Já a Polícia Federal, segundo a G1, abriu um inquérito e está a tentar investigar o que motivou as duas explosões. O responsável pela investigação será Alexandre de Moraes, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e atual membro do STF. O Presidente brasileiro está a ser constantemente informado do sucedido e está acompanhado por Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, outro membro do Supremo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos.