Divulgou ataque online e foi candidato a vereador pelo partido de Bolsonaro. Quem é o suspeito do ataque à Praça dos Três Poderes?

“Vamos jogar? Polícia Federal, tem 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas.” Foi desta forma que aquele tem sido apontado como suspeito (e única vítima mortal) do ataque desta quarta-feira, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, divulgou nas redes sociais o alegado plano que terá desenhado para atacar esta quarta-feira a Praça dos Três Poderes, em Brasília. As publicações que o Observador leu na conta do homem de 59 anos do Facebook — e que entretanto foram apagadas — mostram mensagens enviadas para si próprio no Whatsapp, nas quais detalha que o plano começa esta quarta-feira e que apenas termina no próximo sábado.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, indicou que o carro — carregado de fogo de artifício — que terá explodido durante o ataque na Praça dos Três Poderes pertencia a Francisco Wanderley Luiz. Ainda assim, três horas depois do ataque não tinha sido possível confirmar se a vítima era realmente o dono do veículo e o homem que divulgou as suas ideias de ataque nas redes sociais — ainda que, admitiram as autoridades brasileiras, seja esta “uma linha de investigação”.

O homem de 59 anos, que morreu quando tentava entrar no Supremo Tribunal Federal, publicou online os alegados planos para o ataque cerca de uma hora antes de ter entrado na Praça dos Três Poderes. Na sua descrição do Facebook, diz ser um “empreendedor, investigador e desenvolvedor”.

Segundo as mensagens nas redes sociais, teria como objetivo começar uma “revolução” esta sexta-feira, dia 15 de novembro. “Após este grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da república”, escreveu nas redes sociais, aludindo às comemorações do 15 de novembro, dia em que o Brasil celebra a proclamação da república.

Nas mesmas mensagens, Tiü França deixa sugestões aos generais Freire Gomes, que foi comandante do exército em 2022, e Tomás Paiva, o atual comandante do exército brasileiro. “Se por acaso for decretado Estado de sítio, sugiro que fiquem ao lado do povo. Ao contrário, os serviços de informações vai entrar em ação. E, nesse caso, eu só lamento.”

Francisco Wanderley Luiz defendeu ainda que o Brasil vive um “período bastante turbulento e degenerativo” e disse sentir que tinha de fazer alguma coisa, divulgando igualmente várias teorias de conspiração. Nas mesmas mensagens, publicou uma fotografia de si mesmo no Supremo Tribunal Federal em que escreveu que “deixaram a raposa entrar no galinheiro”. “Ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo”, insinuou.