A subida dos preços voltou a acelerar em outubro. O INE confirmou esta quarta-feira que em outubro a variação do índice de preços foi de 2,3% em termos homólogos, uma aceleração de 0,2 pontos face ao mês anterior.

Os dados confirmam a estimativa inicial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com os dados de outubro surge a indicação de quanto os concessionários vão poder subir os preços das portagens em 2025. É considerado o valor da inflação sem habitação que ficou nos 2,13%, a que podem acrescentar mais 0,1 pontos pelo travão que foi aplicado em 2023. O que significa que as portagens vão poder aumentar 2,23% em 2025, mas só mais tarde se saberá ao certo os troços e os preços finais.

Na variação homóloga dos preços globais, a designada inflação subjacente (excluindo preços dos produtos alimentares não transformados e energia, por serem mais voláteis) teve uma variação de 2,6%, menos que os 2,8% que evoluiu em setembro. Ainda assim, os produtos alimentares estão a acelerar, mas também por via da comparação com um ano (2023) em que havia medidas de apoio para compensar a subida de inflação — como o IVA zero num cabaz de produtos. Cresceram 2,1%, face aos 0,9% de setembro.

Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis tiveram uma variação de 7% em outubro, quando em setembro tinham variado 5,7%. Já os bens cresceram 2%. No caso das rendas (considerando a variação por metro quadrado), a subida foi de 7,2% em outubro de 2024 (idêntica no mês anterior). “Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (7,5%)”, indica o INE. O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação mensal de 0,4% (valor idêntico no mês anterior).