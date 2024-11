Em atualização

O Centro de Atendimento do INEM está a registar falhas na manhã desta quinta-feira, confirmou ao Observador fonte oficial do INEM, que aponta para “constrangimentos informáticos”. A mesma fonte ressalva, no entanto, que “não há atraso no atendimento das chamadas”.

O acionamento dos meios de emergência passou “a ser feito por meios de contingência” e o INEM admite que pode, por isso, haver atrasos no despacho dos meios de assistência de emergência pré-hospitalar.