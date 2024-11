O Tribunal Judicial de Setúbal decretou esta sexta-feira a prisão preventiva do homem, de 34 anos, suspeito de crimes de roubo na via pública com recurso a violência, em Grândola, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o suspeito foi presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Setúbal.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou na quinta-feira, em comunicado, que o homem foi detido, na quarta-feira, em Grândola, no distrito de Setúbal.

De acordo com a GNR, o suspeito foi detido por militares do Posto Territorial de Grândola na sequência de uma denúncia de roubo com recurso a violência na via pública.

Segundo a Guarda, foram de imediato efetuadas “diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito”, assim como recuperar os artigos roubados, nomeadamente três telemóveis, material eletrónico, 30 euros em numerário e diversas peças de bijuteria.