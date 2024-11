Uma mulher de 46 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeita de tentativa de homicídio do companheiro em contexto de violência doméstica, informou este sábado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Um comunicado divulgado este sábado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a polícia informa que no dia 14 de novembro, na freguesia de Alfragide, deteve uma mulher “no seguimento de uma contenda entre o casal, com injúrias e ofensas corporais mútuas” e que “a suspeita se muniu de um pau com o qual desferiu vários golpes no corpo e na cabeça do ofendido”.

A polícia descreve que quando chegou a mulher discutia com o companheiro, que se encontrava “bastante ensanguentado [em] resultado de golpes profundos na cabeça e a gritar por socorro”.

A detida foi presente a interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste — Juiz de Instrução Criminal da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.