O selecionador Roberto Martínez afirmou este domingo que o jogo com a Croácia, da sexta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, marcado para segunda-feira, em Split, é uma oportunidade para dar mais opções a Portugal.

“Portugal é uma seleção com muito talento, é um país que tem boa formação. Atingimos os objetivos de chegar aos quartos de final e ser primeiros no grupo, agora precisamos de demonstrar a competitividade que temos pelas posições dentro da seleção”, disse, em conferência de imprensa.

Roberto Martínez explicou que a seleção tem vindo a acrescentar jogadores ao grupo e que tem agora mais opções, salientando a importância de Portugal continuar a evoluir e de poder ver outros jogadores em campo.

“Não são pontos que contam para tabela neste jogo, mas contam para o nosso trabalho nos próximos 18 meses”, referiu, explicando que vai efetuar várias alterações na equipa com o objetivo de ter jogadores “frescos e com energia“.

Sobre Geovany Quenda, que pode tornar-se o jogador mais novo de sempre a alinhar pela seleção principal, o selecionador explicou que é um jogador com “magia”.

“O Quenda encaixa na ala direita e é essa que vai trabalhar. Traz desequilíbrio, capacidade técnica e magia, com um futuro espetacular. Estar na seleção, entre ou não no relvado, é importante”, referiu.

Roberto Martínez falou ainda sobre a saída de Anthony Barry da equipa técnica da seleção lusa, a caminho da Inglaterra, e ao que tudo indica do último jogo de Fernando Gomes enquanto presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Boas despedidas só com vitorias. O Barry é muito qualificado, trabalhou muito bem durante dois anos e agradecer o trabalho. Estas coisas acontecem no futebol. Agradecer ao nosso presidente o seu legado. É mais fácil o futuro do futebol português pelo que o presidente e a sua equipa fizerem durante 13 anos, é um exemplo para o futebol mundial”, salientou.

Depois do triunfo na sexta-feira frente à Polónia (5-1), a seleção portuguesa avançou para os quartos de final, e com o estatuto de cabeça de série, por ter o primeiro lugar do grupo já assegurado.

Para o embate de Split, o avançado Fábio Silva, em estreia, e o extremo Geovany Quenda foram chamados ao grupo de trabalho, face às dispensas de Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, este último a cumprir castigo.

Portugal lidera o Grupo A1, com 13 pontos, seguido da Croácia, com sete, enquanto Polónia e Escócia somam ambos quatro.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.