A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto do presidente da autarquia.

Fernando Paulo Ferreira revelou que, até ao momento, não tem conhecimento do motivo das buscas, mas confirmou que elementos da Polícia Judiciária estão no local a recolher material e informações. E garante que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está disponível para prestar todas as informações necessárias.