As seleções pararam as provas nacionais e europeias durante duas semanas, nem por isso José Mourinho “parou” de ser notícia. Houve recordações das duas propostas que puderam ter mudado o sentido da carreira se tivessem sido aceites (seleções de Inglaterra e Portugal), houve memórias de antigos jogadores como a de Danny Rose a contar a primeira conversa que teve com o técnico português no Tottenham sem saber que o seu gabinete tinha câmaras ao contrário do que acontecia com Mauricio Pochettino, houve uma frase que terá sido dita a Cristiano Ronaldo que se tornou viral na Turquia (dizendo que se ainda quisesse voltar à Europa tinha as portas da Turquia abertas), houve a mensagem revelada por Ruben Amorim quando rumou ao Manchester United. Houve de tudo um pouco, sempre com o técnico português em foco.

Agora, regressava a competição e voltava a versão que Mourinho, de 61 anos, mais gosta. Depois do triunfo em período de descontos frente ao Trabzonspor que acabou a valer um castigo ao português pelas críticas feitas à arbitragem e da goleada na receção ao Sivasspor, o Fenerbahçe jogava fora com o Kayserispor com o objetivo de fazer a primeira série de quatro consecutivos seguidos na Liga turca, assegurando uma pressão extra ao líder Galatasaray que entrava em campo depois e assinalando da melhor forma o seu regresso ao banco de suplentes após o encontro de sanção. Do outro lado, mais uma português na Turquia.

"The ref was having Turkish tea, nobody abroad wants to watch Turkish league" ???? Fenerbahce head coach Jose Mourinho slams Turkish football after being unhappy with refereeing decisions in the win over Trabzonspor. pic.twitter.com/5nXbeKe29o — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2024

“Esperamos um jogo muito difícil frente a um clube grande, que luta pelo título e que nas últimas duas épocas perdeu apenas duas vezes fora de casa. Sabemos o grau de dificuldade elevado do jogo mas temos as nossas ambições, jogamos em casa, perante os nossos adeptos, sabemos que o estádio vai estar cheio, com um ambiente muito bom e queremos conquistar os três pontos. Mourinho? É especial. Trata-se do maior nome do futebol português ao nível dos treinadores, é o melhor treinador português de sempre, o melhor do mundo, dispensa apresentações e para mim é um orgulho jogar contra ele. Espero derrotá-lo, seria bom sinal para nós. É um jogo especial por tudo o que José Mourinho representa para o futebol mundial e, principalmente, para o futebol português”, apontara Miguel Cardoso, extremo que fez a formação no Benfica antes de uma carreira com passagens por Espanha, Rússia e agora Turquia.

Não foi propriamente um jogo “típico”, tendo em conta a montanha-russa de ascendentes anímicos que foram alternando, foi um encontro onde o Fenerbahçe mostrou que atravessa o melhor momento da época apesar de alguns erros defensivos evitáveis que ainda aparentaram poder abrir o resultado. Apesar disso, José Mourinho conseguiu o melhor regresso aos bancos após castigo, goleando fora o Kayserispor por 6-2 num dos resultados mais expressivos desde que chegou à Turquia e somando o quarto triunfo consecutivo na Liga numa série que ainda não tinha alcançado desde que assumiu este novo projeto.

O encontro dificilmente poderia ter começado melhor para os comandados de José Mourinho. A assumir o comando das operações desde início, o Fenerbahçe aproveitou uma grande penalidade muito contestada pela equipa visitada para chegar ao 1-0 por Dusan Tadic (5′). A transmissão televisiva e as próprias redes sociais não demoraram a apontar a mira no treinador português pelas eventuais dúvidas que o lance podia levantar mas o conjunto de Istambul não demorou a confirmar toda a sua superioridade, chegando ao intervalo já com uma vantagem mais larga após um bis de Oguz Aydin, primeiro após assistência de Fred pelo corredor central (15′) e depois ao segundo poste na sequência de um cruzamento de Amrabat (26′).

O que impedia uma maior folga e conforto na gestão do avanço tendo em conta também a próxima partida da Liga Europa a meio da semana? Uma infelicidade de Djiku. Num lance que estava controlado pelos visitantes após cruzamento de Miguel Cardoso, o central desviou com a ponta da bota e acabou por fazer um chapéu a Livakovic, fixando o 3-1 que se registava no descanso (43′). E o cenário ainda se complicou ainda mais com o 3-2 de Kolovetsios, a desviar de cabeça na pequena área após um canto da esquerda (56′). Os adeptos da casa voltavam a acreditar mas o Fenerbahçe segurou de vez o triunfo num contra-ataque que apanhou a equipa do Kayserispor desequilibrada, com Dusan Tadic a isolar Youssef En-Nesyri para o 4-2 (63′). Estava feito o xeque-mate ao jogo, que acabaria em 6-2 com golos de Kostic (85′) e Sebastian Szymanski (88′) e um grande momento a ficar inviabilizado por centímetros com Dzeko a acertar no poste… do meio-campo.