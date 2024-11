Em atualização

Centenas de bombeiros sapadores estiveram esta segunda-feira a fazer um protesto em Lisboa, perto da sede do Governo, e a reportagem do Observador no local confirmou que os ânimos estiveram exaltados. Em causa está a valorização da carreira, que os bombeiros sapadores dizem não ser revista há mais de 20 anos, e o aumento de subsídios como o de risco.

Durante o protesto, os manifestantes lançaram petardos e gritaram palavras de ordem como “aldrabões” e “vergonha”. Nos cartazes é ainda possível ler “já que não têm noção, tenham respeito”. Foi também ouvido o som de várias sirenes enquanto decorria a reunião com as estruturas sindicais.

“Estamos aqui a lutar pela carreira, cuja última valorização foi em 2002. Estamos a chegar a um ponto sem retorno. Não pedimos nada do outro mundo, apenas o que é justo”, disse à Lusa Ricardo Ribeiro, do Regimento de Sapadores de Lisboa.

Na reunião com os representantes do Governo — secretário de Estado da Administração Pública e secretário de Estado Local — estiveram seis sindicatos e as negociações serão retomadas no próximo dia 3 de dezembro. Os manifestantes desmobilizaram por volta do meio-dia.