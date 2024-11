Os grandes jogos regressaram ao mítico Anfield Road. Palco de noites — e dias — para mais tarde recordar, a casa do Liverpool voltou a vestir-se de gala para receber um campeão europeu, no caso o super campeão Real Madrid. Dois anos e meio depois da final do Stade de France, ganha pelos espanhóis com golo de Vinicius Jr., e ano e meio depois de se defrontarem nos oitavos de final, com nova vitória madrilenha, reds e blancos reencontraram-se agora na primeira fase de uma Liga dos Campeões cada vez mais talhada para os grandes embates.

O Liverpool chegou à partida desta quarta-feira a viver um grande momento de forma, que lhe valia a liderança isolada da Champions, com quatro vitórias em quatro jogos, e da Premier League, com 10 vitórias em 12 jornadas e mais oito pontos que o rival Manchester City. Arne Slot conseguiu dar continuidade ao legado deixado por Jürgen Klopp e, no que à prova continental diz respeito, os reds alcançaram vitórias dominadoras e sem contestação, tendo sofrido apenas um golo ao cabo de quatro jogos.

“Eles [Real Madrid] podem ganhar dominando totalmente o adversário, mas se for um jogo mais difícil encontram sempre uma forma de ganhar ou passar à fase seguinte. É isso que os torna tão especiais. Se tivermos a sorte de estar a ganhar por um golo, ou até mais, estaremos sempre conscientes de que o jogo só acaba quando soar o apito final. Normalmente é assim, mas sente-se ainda mais com o Real Madrid. Será que Bellingham vai jogar a 10? Vai jogar na esquerda ou na direita? Endrick vai jogar? E Güler será titular? Eles têm tantas opções que fica difícil vemos o que vão fazer”, analisou o técnico neerlandês na antevisão da partida.

Como referiu Slot, do outro lado estava um Real Madrid à procura de soluções perante as lesões de Carvajal e Lucas Vázquez — foi convocado apesar de não estar totalmente recuperado — e ainda de Rodrygo e Vinicius, que levou Carlo Ancelotti a convocar o jovem do Castilla, Gonzalo García. Contudo, o histórico jogava claramente a favor dos blancos que, em 11 embates europeus contra os reds, somavam sete vitórias, com a última derrota a remontar a 2009 (fora, 4-0) e duas finais ganhas pelo meio — 2018 (3-1) e 2022 (1-0).

“Ouço muitas dicas, mas não se esqueçam que tenho 1.300 jogos como treinador. Já fiz 1.300 onzes iniciais e quase quatro mil substituições, portanto [os jornalistas] não me podem dar conselhos. O Vinicius lesionou-se no final do último jogo, as lesões acontecem porque há demasiados jogos. A nível coletivo estamos melhores, estamos confiantes e este jogo é uma grande oportunidade para nós. Estou certo que vai ser uma grande partida e seremos competitivos”, abordou o treinador italiano.

• Liverpool XI: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Luis Díaz; Darwin Núñez. • Real Madrid XI: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Arda Güler. — Lux (@RMA_Lux) November 27, 2024

Os dados estavam lançados e Slot viu-se forçado a colocar Conor Bradley no lado direito, apesar de Trent Alexander-Arnold ter regressado depois de três semanas de ausência. No ataque, o técnico dos reds continuou sem Diogo Jota, mas Mo Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez e Cody Gakpo estavam disponíveis — e optou pelos três primeiros. Já Ancelotti voltou a remeter Fede Valverde para a posição de lateral direito, com o jovem Raúl Asencio a estrear-se nas provas europeias, Arda Güler a ser titular em dois jogos seguidos pela primeira vez e Brahim Díaz a acompanhar Kylian Mbappé no ataque.

A grande nuance acabou por ser a incursão do internacional francês no corredor esquerdo, local onde é mais letal, e foi precisamente por Mbappé que passou a primeira oportunidade do encontro, que quase sorriu ao… Liverpool. Salah roubou ao capitão de França a meio-campo, conduziu o contra-ataque, Darwin rematou forte, Thibaut Courtois defendeu contra Asencio que, ainda assim, conseguiu cortar em cima da linha de baliza (4′). O avançado uruguaio continuou em grande, mas voltou a perder nos duelos com guarda-redes belga em dois momentos (24′ e 33′).

Com o Real Madrid muito aquém do que tem sido a sua história europeia, a etapa complementar abriu na mesma toada que terminou a primeira metade e, logo no início, Mac Allister colocou a bola na cabeça de Bradley que, completamente sozinho, cabeceou para mais uma grande intervenção de Courtois (51′). Na sequência da jogada, o médio argentino recebeu à entrada da área, combinou com Bradley e, já dentro da área, desferiu um remate fora do alcance do guardião (52′). Na resposta e já sem o lesionado Camavinga, Lucas sofreu falta de Robertson dentro da área mas, na cobrança do penálti, Mbappé permitiu a defesa de Kelleher (61′).

Pouco depois foi a vez dos ingleses conquistarem um penálti, depois de Salah ter sido derrubado por Mendy. O egípcio assumiu a responsabilidade e, ao contrário do francês, conseguiu enganar o guarda-redes, só que a bola embateu no poste e saiu (70′). A ameaça estava feita e acabou por ser consumada pouco depois e num lance de bola parada, que culminou num cruzamento certeiro de Robertson para a cabeça de Gakpo (77′). Na reta final da partida, Bradley lesionou-se, mas o resultado não sofreu mais alterações e mantém o Liverpool na liderança isolada e só com vitórias. Em sentido inverso, o Real Madrid está na parte inferior da tabela, nas últimas posições de acesso ao playoff.