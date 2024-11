As receitas da Altice Portugal, excluindo a diminuição de vendas da Altice Labs, subiram 4,6% nos primeiros nove meses do ano, em termos homólogos, para 2.049 milhões de euros, anunciou, esta quarta-feira, a dona da Meo.

No terceiro trimestre, as receitas ascenderam a 704 milhões de euros, “um incremento de 1,7%, face a igual período do ano anterior, beneficiando dos aumentos de 5,9% no segmento consumo e de 5,8% no segmento de serviços empresariais, este último excluindo o contributo global da Altice Labs, ou de -2,4% penalizado pela diminuição de vendas de equipamentos e ‘hardware’ para outras geografias por parte da Altice Labs”, refere a empresa.

Entre janeiro e setembro, “excluindo a diminuição de vendas da Altice Labs, as receitas continuaram a manter a rota de crescimento de 4,6%, face a igual período do ano anterior, pelos fatores acima descritos, revelando a solidez da performance dos serviços core de telecomunicações e diversificação de portefólio, em especial no negócio de energia”, para 2.049 milhões de euros.

Em igual período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 4,5% para 763 milhões de euros (subiu 0,1%, incluindo a Altice Labs) e o investimento (capex) diminuiu 12,7% para 293 milhões de euros.