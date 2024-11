O selecionador nacional de futebol feminino salientou o bom percurso da República Checa, alertando que espera dificuldades no encontro do play-off de acesso ao Campeonato da Europa de 2025, que se realiza esta sexta-feira no Estádio do Dragão.

Francisco Neto acredita que a eliminatória vai ser bastante equilibrada e definida através de detalhes. “Será um jogo bastante bem disputado, muito competitivo. A República Checa é uma equipa que vem de um trajeto na Liga A onde em todos os jogos foi muito competitiva. Venceu, nesse trajeto, a campeã do Mundo, Espanha. Será um jogo que nos vai obrigar a estar ao melhor nível e para isso que estamos a preparar as jogadoras. Será um jogo onde temos de estar muito concentrados durante 90 minutos”, garantiu o técnico em conferência de imprensa.

O treinador português desvalorizou, no entanto, o bom momento da sua equipa, não querendo dar ênfase às vitórias alcançadas este ano.

“Não é algo a que nos agarremos. É uma informação que nem partilhámos com as jogadoras. De nada nos vale estas nove vitórias e um empate se não formos competentes em dois jogos. Não chega sequer ser competente apenas num jogo. Temos de ser competentes nos dois jogos e sair desta dupla jornada com o apuramento garantido”, salientou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação ao último encontro com as checas, que se realizou em fevereiro, Francisco Neto defendeu que as equipas se encontram agora em momentos diferentes.

“É praticamente igual, mas num momento diferente. Jogos particulares, com muitas jogadoras nessa altura no início do campeonato, porque o campeonato checo tem uma calendarização diferente. Nós também estávamos diferentes. Acho que vai ser um jogo completamente diferente. Os níveis de concentração, de pressão e stress são sempre diferentes. A equipa que melhor conseguir controlar os aspetos emocionais estará mais próxima de vencer”, acrescentou.

O selecionador nacional admitiu ainda que vai ter a equipa em pleno para o encontro.

“As 26 estão todas disponíveis. Amanhã [sexta-feira] as jogadoras irão saber quem vai estar, quem vai iniciar. Não interessa muito quem inicia. Temos é de ter 26 preparadas e todas têm feito o trabalho delas. Isto é para elas, é delas, têm de estar muito focadas”, concluiu.

Portugal joga esta sexta-feira, às 19h45, com a República Checa, no Estádio do Dragão, numa partida da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.

Na terça-feira, dia 3 de dezembro, em Teplice, jogar-se-á a decisiva segunda mão do play-off.