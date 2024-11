Cheios de surpresas ou com gavetas à espera do devido recheio, o que permite reciclar um pequeno comboio ou cavalo de madeira para os próximos anos. Para crianças ou maiores de idade, de Frozen à Netflix, da jardinagem aos animais de estimação, antes que o Natal bata oficialmente à porta há janelas para abrir.

Com contabilidades mais modestas, ou 24 pequenos tesouros para descobrir, basta escolher o calendário do Advento certo. Na lista em cima encontra soluções que permitem gastar menos de uma dezena ou chegar às centenas de euros, em jeito de presente tão antecipado quanto luxuoso. Como vem sendo hábito, as principais marcas de beleza desdobram-se em construções mágicas — mas também temos pequenos doces, vinho do Porto, ou fragrâncias para a casa para assinalar a tradição.