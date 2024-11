Um jogo como não se via há mais de um ano e os recordes que caíram no fim de uma era: João Pereira diz que derrotas "não abalam"

Ao contrário do que tem sido habitual, o Sporting sentiu muitas dificuldades a jogar em casa no Campeonato Nacional, muito por conta da organização defensiva do Santa Clara. Infrutífero no ataque e a colecionar erros defensivos desde o início, os leões acabaram por cair num jogada rápida que culminou na finalização certeira de Vinícius Lopes. Da cabeça de Gyökeres, num lance atípico e pouco visto do sueco, saiu a única ocasião verde e branca, já para lá do meio da segunda parte. Os bravos açorianos terminaram o jogo com mais duas oportunidades, a última negada por Kovacevic que foi titular devido ao vírus que “apanhou” Israel (0-1).

A partida deste sábado revelou-se histórica desde logo porque o Santa Clara venceu pela primeira vez em Alvalade, ao cabo de sete derrotas e um empate. Para além disso, Vinícius colmatou um jejum de oito jogos e voltou a faturar em Lisboa, já depois de o ter feito na Luz (derrota por 4-1). No que aos leões diz respeito, este desaire marcou o fim da possibilidade da equipa agora comandada por João Pereira superar o seu melhor arranque de sempre no Campeonato (12 vitórias) e aumentar a melhor série sem derrotas na Primeira Liga (33 jogos). Assim, três jogos depois da saída de Ruben Amorim, está “oficialmente” consumado o fim de uma era.

Os números espelham mais registos negativos e mostram que, mais de dois anos depois, a formação leonina somou duas derrotas consecutivas. Há mais de dois anos que os leões não ficavam em branco numa partida da Primeira Liga em Alvalade registo que, olhando para todas as competições, torna-se ainda mais negro: há 45 jogos que o Sporting não terminava um jogo sem marcar. Para além disso, há 21 meses que os verde e brancos não perdiam em casa na principal prova interna. Olhando ainda aos últimos cinco jogos, o Sporting esteve a perder em quatro deles, algo que só não aconteceu diante do Amarante, na Taça de Portugal.

“Na primeira parte faltou velocidade na circulação de bola e concentração no lance do golo. Depois, na segunda parte estávamos muito ansiosos. Os jogadores queriam muito ganhar, queriam fazer tudo depressa, mas assim não se faz as coisas da melhor maneira. O Santa Clara teve duas oportunidades e acabou por fazer um golo. Tivemos oportunidades, não foram claras, mas longe de ser uma crise. Dominámos o jogo completamente, acho que não há dúvidas sobre isso. Sofremos um golo num lance que começa na grande área do adversário”, começou por explicar João Pereira na conferência de imprensa depois do encontro.

“Edwards? Não sou teimoso. Achei que seria a melhor opção para este jogo. Sabia que o Santa Clara ia jogar num bloco baixo e o Edwards é um bom jogador nos espaços curtos. Não fez um bom jogo, mas não abala a minha confiança nele. O que aconteceu? Foi uma grande mudança para todos, não vamos esquecer que foi o terceiro jogo seguido, viemos de um jogo para a Champions que terá sido o pior da época. Ninguém queria aquela derrota contra o Arsenal. Não fomos precisos naquilo que queríamos fazer”, completou, frisando que a equipa vai “dar a volta” e ser capaz de “dar uma resposta à altura”.