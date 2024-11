Vinícius, um bravo à solta numa noite histórica que serve de alerta vermelho (a crónica do Sporting-Santa Clara)

Ao terceiro jogo, a terceira “estreia”. Depois de ter goleado o Amarante (6-0) e de ter sido goleado pelo Arsenal (1-5), João Pereira teve este sábado o primeiro jogo no Campeonato Nacional como treinador, novamente em Alvalade. Num dos jogos de maior cartaz da 12.ª jornada, o campeão Sporting recebeu o Santa Clara, a equipa sensação da prova, e pelo menos duas certezas estavam garantidas, qualquer que fosse o resultado: os leões iam continuar na liderança e os açorianos nos lugares de acesso às provas europeias.

Depois de um período de mais de um ano sem derrotas em casa, o Sporting caiu a meio da semana frente ao Arsenal e por números expressivos. A derrota acabou por não abalar as aspirações leoninas na prova milionária, mas surgiu numa altura de incerteza dada a saída de Ruben Amorim e a entrada de João Pereira. Ainda assim, o futuro prometia ser risonho e para este fim de semana estava reservada mais uma partida da Primeira Liga, onde o conjunto de Alvalade tinha vencido todos os jogos da presente temporada e não perdiam há quase um ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Santa Clara, 0-1 12.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Sporting: Vladan Kovacevic; Zeno Debast (Jeremiah St. Juste, 61′), Ousmane Diomande, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 61′); Geovany Quenda (Maxi Araújo, 46′), Daniel Bragança, Morten Hjulmand (Hidemasa Morita, 78′), Geny Catamo; Francisco Trincão, Marcus Edwards (Conrad Harder, 46′) e Viktor Gyökeres Suplentes não utilizados: Diego Callai; Iván Fresneda, Ricardo Esgaio e João Simões Treinador: João Pereira Santa Clara: Gabriel Batista; Diogo Calila (Pedro Ferreira, 73′), Frederico Venâncio, Luís Rocha, MT, Matheus Pereira; Vinícius Lopes, Adriano Firmino, Serginho (Daniel Borges, 73′), Gustavo Klismahn (Lucas Soares, 61′); Alisson Safira (Bruno Almeida, 68′) Suplentes não utilizados: Neneca; João Costa, Gui Ramos, Habraão e Gustavo Veiga Treinador: Vasco Matos Golo: Vinícius (33’) Ação disciplinar: cartão amarelo a Adriano (22’), Safira (44’), Vinícius (45+1’), Calila (45+4’), MT (63′), Gyökeres (76′), Gabriel Batista (83′), Lucas Soares (90+2′), Matheus Pereira (90+4′) e Bragança (90+8′)

“O Santa Clara é uma equipa muito forte e tentámos preparar os jogadores da melhor forma para o desafio e para conquistar a vitória. Margem zero? Tentamos fazer tudo para ganhar e os treinadores são sempre avaliados pelos resultados. Se ganharmos amanhã [sábado] as coisas vão correr melhor mas estou tranquilo. Assumo o sistema com convicção. Na equipa B era o sistema de jogo utilizado, com comportamentos de jogo diferentes mas há muitos princípios que são idênticos. Com o Arsenal foi uma derrota, três pontos que não conseguimos ganhar. Na primeira parte não entrámos bem mas na segunda estivemos mais perto do 3-2 do que sofrer o 4-1. A história poderia ter sido outra mas é o que é, temos de olhar em frente”, apontou o técnico leonino na antevisão.

“Sabemos o que está do outro lado, obviamente que sim. A melhor equipa, até ao momento, do campeonato. Mas isso não nos pode retirar a ambição nem a vontade de mudar o que quer que seja. Não vamos fazer nada disso. Vamos continuar fiéis ao nosso trabalho e à nossa identidade. Temos de dar o máximo e impor aquilo que foi o nosso trabalho ao longo da semana. Temos de acreditar muito no nosso trabalho e naquilo que tem sido o desenvolvimento da nossa ideia de jogo. Não nos focamos muito em classificações, sinceramente. Não o fazemos. Preocupamo-nos muito no dia a dia e no treino, com a nossa ideia e com aquilo que podemos melhorar”, partilhou Vasco Matos.

???? É ???????????? ???????? ????????????????????????????????????????, toda a gente sabe que eu vou… ???? Vemo-nos em Alvalade, Leões! ???? #SCPCDSC pic.twitter.com/6b1Coh4TH1 — Sporting CP (@SportingCP) November 30, 2024

Pereira acabou por sofrer uma contrariedade nas horas que antecederam a partida, já que o guarda-redes Franco Israel apresentou sintomas de gripe e teve de ser substituído por Vladan Kovacevic. Para além dessa mudança forçada, o treinador também lançou Zeno Debast, Matheus Reis, Geny Catamo e Daniel Bragança. Nos açorianos, Matos fez as mesmas cinco novidades, com Gabriel Batista, Luís Rocha, Diogo Calila, Gustavo Klismahn e Vinícius Lopes a entrarem no onze inicial. Como seria de esperar, o Sporting entrou mais autoritário e a instalar-se no meio-campo ofensivo, mas a espaços, e por conta de algumas más abordagens de Kovacevic e Debast, o Santa Clara conseguiu chegar à baliza leonina.

Apesar do sufoco ofensivo, o conjunto verde e branco mostrou-se muito hesitante no último terço perante um bloco defensivo açoriano bem montado, com Francisco Trincão e Marcus Edwards a demorarem a conseguir entrar no jogo. A espaços, Gyökeres (13′) e Matheus Reis (24′) tentaram marcar, mas não conseguiram enquadrar os remates. Pouco depois foi a vez de Geny cruzar uma bola de golo para Trincão, que apareceu sozinho, mas falhou o esférico por pouco (26′). O nervosismo começou a tomar conta das bancadas e, depois de um pontapé de baliza de Gabriel Batista, Matheus Pereira combinou com Alisson Safira, conduziu para o meio e fez um passe para Vinícius Lopes, que aproveitou um movimento deficiente dos centrais para receber solto de marcação e desferir um remate forte para o golo inaugural (33′).