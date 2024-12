O Manchester United goleou, este domingo, o Everton por 4-0, naquele que foi o primeiro jogo para a Liga inglesa disputado pelos red devils sob o comando de Rúben Amorim. Com esta vitória, o United ascende ao nono lugar do campeonato, com 19 pontos em 13 jogos.

A partida foi dominada desde o princípio pelo Manchester United, que terminou o jogo com 60% de posse de bola, mais tentativas de golo (onze contra oito do Everton) e remates à baliza (cinco contra apenas um dos toffees). O primeiro golo do jogo foi marcado aos 34 minutos pelo inglês Marcos Rashford. Ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, o neerlandês Joshua Zirkzee ampliou a diferença no marcador em Old Trafford.

Na segunda parte, os red devils marcaram outros dois golos. Um deles logo aos 46 minutos, outra vez vez por Rashford. Aos 64 minutos, Zirkzee também bisou na partida. Perante mais de 75 mil espectadores, o United conseguiu a vitória mais volumosa desta temporada.

O internacional português Bruno Fernandes fez duas assistências, tendo acabado por ser substituído a meio da segunda parte.

Esta é a segunda vitória de Rúben Amorim em três jogos ao comando do United. O técnico português, que deixou o Sporting em meados de novembro, estreou-se em Inglaterra com um empate para a Premier League (no terreno do Ipswich Town). Na passada quinta-feira, a equipa de Manchester bateu em casa os noruegueses do Bodo Glimt por 3-2, num jogo a contar para a fase de liga da Liga Europa.

AMORIMBALL JÁ CARBURA? ◉ Ao terceiro jogo Rúben Amorim soma o seu primeiro triunfo convincente e sobretudo eficaz… à Amorim: 4 golos em apenas 11 remates e 1.2 xG, já vimos isto em qualquer lado ◉ Diallo confirmou ser provavelmente o jogador mais rapidamente adaptado às… pic.twitter.com/bjWsHE8zAZ — GoalPoint (@_Goalpoint) December 1, 2024

Na flash interview, o treinador do Manchester United preferiu sublinhar mais exibição da equipa e não o resultado. “O jogo foi bom, não foi bonito mas foi pragmático. Nos primeiros minutos, o Everton controlou jogo. Mas, nos momentos certos, fizemos os golos. Isso mudou o jogo. Não nos focamos no resultado, mas sim na forma como o resultado aparece. Foquemo-nos mais na exibição do que no resultado“, pediu Rúben Amorim, acrescentando que “é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias”.

“O nosso objetivo é ganhar, mas temos um longo caminho a percorrer”, alertou Rúben Amorim. O próximo jogo do United vai ser a primeira ‘prova de fogo’ para Amorim. Na quarta-feira, os red devils deslocam-se a Londres para jogar com o Arsenal, vice-campeão inglês.