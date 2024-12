António Maçanita recria arqui-rival do Pêra-Manca. Enxarrama, um "vinho imaginado" com espírito do século XIV

A primeira referência escrita sobre o vinho remonta a 1321. Mais de 500 anos depois, há uma nota de prova que o descreve como forte, com muita textura, e como um dos mais conhecidos da região de Évora. Mas, é só já no século XXI que o Enxarrama volta a ganhar corpo e a ser engarrafado. Arqui-rival do Pêra-Manca, da Adega Cartuxa, é um dos vinhos com a história mais antiga documentada e volta agora a poder ser provado, pelo preço recomendado de 480 euros a garrafa.

António Maçanita é o principal responsável por esta recriação. Inspirado nos registos históricos de um tal vinho Enxarrama, feito nas margens do rio com o mesmo nome, hoje rio Xarrama, que nasce na ribeira do Louredo, em Évora, o enólogo e proprietário da Adega da Fita Preta criou “um vinho imaginado” a partir da nota de prova do engenheiro agrícola Ferreira Lapa, de 1867, e das melhores uvas do ano, provenientes de vinhas com mais de 25 anos da região de Évora e também da Oliveirinha, vizinha do Paço do Morgado de Oliveira, que Maçanita comprou em 2016. “Eu já comprava uvas a D. João Saldanha [antigo proprietário do Paço do Morgado de Oliveira] e em 2010 coloquei um vinho à parte, umas 500 ou 600 garrafas. Dá arrepios nas costas pensar que, na altura sem conectar a Oliveirinha com Oliveiro, parte dos vinhos que fazem parte deste vinho serem vinhos que vêm dali. A história conecta-se à frente de uma coisa que eu fiz atrás”, revela o enólogo em conversa com o Observador.

Lançado em setembro de 2024, o Enxarrama (2014) é feito maioritariamente de Alicante Bouschet (85%), além das castas Aragonez, Trincadeira, Castelão e Moreto. Deve servir-se a 16ºC para ser bebido a 18ºC, sendo bem harmonizado com pratos de carne intensos e queijos fortes. “Não foi uma escolha de castas, foi o melhor do ano. Fomos em busca da sensação da nota de prova, e da cor também.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O vinho do Enxarrama é bastante tinto e encorporado, crystallino, cheiro tartoso, e não suave, de sabor quente e macio, com travo (…) bem pronunciado. Não é um vinho alcoólico, nem aromático, é um vinho forte e bastão, que bem por causa do seu tanino pode tolerar o seu volume em álcool (…) Talvez por essas rasões, quasi tanto por suas outras qualidades, é elle mais do que nenhum outro de Évora procurado para a venda a retalho nos armazéns de Lisboa”, Ferreira Lapa em 1867.

A nota de prova de Ferreira Lapa é a atual nota de prova do Enxarrama — “eu nem ponho outra”, afirma Maçanita — e foi encontrada pelo enólogo durante uma pesquisa no livro Memória sobre os processos de vinificação empregados nos principais centros vinhateiros do continente do reino. A partir daí foi escolher qual o caminho seguir: recriá-lo a partir da técnica ou a partir do sabor. Escolheu o caminho do sabor. “Eu sou um entusiasta de vinhas velhas e essa nota de prova dá-nos um descritivo quase contraditório ao que tenho encontrado nas vinhas velhas, que é vinhos mais elegantes, mais frescos, quase que nos dá uma cambalhota outra vez. O descritivo parece definir potência, sempre com finesse, mas parece definir um vinho com potência e com ostentação”, descreveu.

Escolhido o caminho do sabor, seguiu-se a vinificação. Depois de escolhidas as melhores uvas do ano, estas são depois conduzidas até à cuba de fermentação, com o tempo total de curtimenta entre 25 a 40 dias. Quanto ao estágio, esse foi de 10 anos. António Maçanita verificou o que indicava o descritivo — “que durante três a quatro anos pouco variava e mantinha-se muito fechado, muito concentrado, muito jovem” — e por isso o estágio foi prolongado, em barrica para entrar oxigénio. Seguiu-se depois um ano em cubas de 500 litros e posteriormente seis anos de estágio em garrafa. “Começámos na adega da Esquila e depois foi transferido para o Paço do Morgado”, acrescentou.

No entanto, este novo vinho ainda não é totalmente um vinho da propriedade. Esse só será produzido daqui a 40 ou 50 anos: “Até termos vinhas que tenham o potencial e a capacidade para produzir vinhos desses, vai demorar muito tempo, por isso, para já é um espírito de reabilitação.”