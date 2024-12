“Espero que os americanos compreendam porque um pai e um presidente chegam a esta decisão”. É assim que termina a nota do indulto “total e incondicional” de Joe Biden ao seu filho, Hunter, condenado na Justiça por três crimes

Antes de, em junho, o filho ter sido considerado culpado, Joe Biden garantira que iria aceitar o desfecho do caso e não usaria a prerrogativa presidencial de perdoar o filho caso fosse condenado. Foi mesmo considerado culpado por mentir sobre o consumo de drogas ao comprar uma arma e por crimes fiscais. Conheceria em breve a sentença, o que já não irá acontecer. Não será sentenciado, eliminando a possibilidade de ir para a prisão. A leitura das sentenças deverá, assim, ser anulada. Eram esperadas para 12 de dezembro no caso da arma e para 16 de dezembro no caso fiscal.

Mas este domingo Joe Biden, que deixará a Casa Branca a 20 de janeiro quando Donald Trump tomar posse, assinou o indulto para o próprio filho. “Hoje assinei o perdão para o meu filho”, declara em comunicado, assumindo que tinha declarado que não iria interferir “mesmo vendo o meu filho a ser processado de maneira seletiva e injusta. É muito raro alguém ser acusado de um crime grave apenas por erros no preenchimento de um formulário de compra de arma, especialmente quando não há fatores agravantes”. Ou, acrescenta, raramente acontece quando alguém se atrasa no pagamento de impostos devido à dependência série mas que depois os paga com juros e multas. “Fica claro que Hunter foi tratado de forma diferente”.

As acusações ao filho, continua Joe Biden, só aconteceram depois dos “meus opositores políticos no Congresso pressionarem à investigação como forma de me atacar”. O que resultou em que um acordo negociado pelo Departamento de Justiça se tenha desmoronado em tribunal. E, com isso, diz que quem analisar os factos não pode chegar a outra conclusão “a não ser a de que ele foi alvo precisamente por ser meu filho — o que é errado”.

“Durante toda a minha carreira, segui um princípio simples: dizer sempre a verdade ao povo americano”, diz, para a seguir atacar a Justiça. “Acredito no sistema judicial, mas a política corrompeu este processo e conduziu-o a uma injustiça”. Conclui o comunicado dizendo esperar que “os americanos compreendam por que um pai e um presidente tomariam essa decisão”.

A CNN acrescenta que o indulto não pode ser revogado pelo próximo presidente, Donald Trump.