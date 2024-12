O Ministério Público recebeu uma queixa contra André Ventura por causa do protesto do Chega na Assembleia da República, onde pendurou tarjas, queixa que será investigada, avança a SIC Notícias.

O canal de Carnaxide avança que a queixa responsabiliza Ventura de violar o estatuto dos deputados e de vandalizar o Palácio de São Bento, exigindo o levantamento da imunidade parlamentar do presidente do Chega e a audição de Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, como testemunha.

Na sexta-feira, antes do início dos trabalhos parlamentares que iriam ser concluídos com a aprovação do orçamento do Estado nas janelas das salas do grupo parlamentar do Chega foram colocadas faixas com críticas à medida que tinha sido aprovada na especialidade de pôr fim aos cortes salariais de 5% dos políticos.

No hemiciclo, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, repudiou a ação do Chega, recordando que o Palácio de São Bento é um monumento nacional: “Tem regras de utilização para efeitos de publicidade, como os Jerónimos ou a Torre de Belém, não é permitida publicidade nas fachadas exteriores, não tem que ver com liberdade de expressão”. E mandou chamar os bombeiros para retirar as faixas. Mas quando estes já estavam nas escadas de acesso, o Chega acabou por tirar os cartazes.