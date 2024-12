Henrique Gouveia e Melo, atual chefe do Estado-Maior da Armada, surge em destacado primeiro lugar nos favoritos à Presidência da República num barómetro da Intercampus publicado esta segunda-feira pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Negócios.

De acordo com aquele inquérito de opinião, quase um quarto dos inquiridos (23,2%) escolheram Gouveia e Melo de entre um grupo de nomes que têm sido apontados como possíveis candidatos às presidenciais de 2026. A sondagem revela, também, um número significativo (15,3%) de indecisos.

Como escreveu o Observador na semana passada, o atual líder da Marinha não pretende ser reconduzido no cargo para um novo mandato, devendo passar à reserva e regressar à vida civil em março do próximo ano — e ficando livre para uma candidatura a Belém.

Gouveia e Melo leva uma vantagem de quase dez pontos percentuais relativamente ao segundo classificado neste barómetro, que é o ex-primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho (escolhido por 13,6% dos inquiridos).

Em terceiro lugar surge o antigo presidente do PSD e atual comentador televisivo Luís Marques Mendes (9,8%).

Segue-se o líder do Chega, André Ventura (6,6%); o governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças do PS, Mário Centeno (6,4%); e a diplomata e antiga eurodeputada Ana Gomes (5,1%).

O antigo líder socialista António José Seguro, que entrou recentemente no grupo dos possíveis candidatos às presidenciais, recolhe 4,7% das intenções de voto, enquanto a antiga líder do Bloco de Esquerda Catarina Martins é escolhida por 4%.

João Cotrim de Figueiredo, ex-presidente da Iniciativa Liberal, é escolhido por 3,2%, a mesma percentagem que o antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia Durão Barroso.

Rui Tavares, líder do Livre, fica-se pelos 2,4%, seguido do ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes (1,3%) e de Paulo Raimundo, líder do PCP, com 0,9%.

A sondagem traz ainda uma análise a possíveis cenários de segunda volta, com Gouveia e Melo a ganhar confortavelmente na segunda volta a Santana Lopes e a Durão Barroso, a ganhar por poucas décimas a Passos Coelho e a ficar aquém dos 50% contra Marques Mendes (neste cenário, o militar recolhe 49,3%, Marques Mendes 30,3% e há 20,3% que não sabem ou não respondem).

Questionados sobre se votariam em Marcelo Rebelo de Sousa para um hipotético terceiro mandato (impossível por lei), 63% dos inquiridos dizem que não e apenas 23,1% dizem que sim.

De acordo com a ficha técnica (que pode consultar integralmente aqui), este estudo resulta de entrevistas a uma amostra composta por 605 pessoas, distribuídas de acordo com critérios para simular a população portuguesa. As entrevistas foram feitas entre 21 e 27 de novembro. A sondagem tem uma margem de erro de +/- 4% para um intervalo de confiança de 95%.