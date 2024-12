A Polícia Judiciária desmantelou na zona Oeste o maior laboratório industrial de extração, transformação e empacotamento de cocaína detetado em Portugal e um dos maiores a nível europeu, numa vasta operação de combate ao tráfico de droga em larga escala, que “resultou na detenção de sete homens e na apreensão de cerca de 1.500 kg de cocaína”. A investigação, no âmbito de um inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), permitiu ainda desmantelar um grupo criminoso altamente organizado que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, explica fonte oficial.

As investigações começaram na sequência de troca de informação “no quadro da cooperação internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias da Colômbia (Polícia Nacional), Espanha (Polícia Nacional) e Estados Unidos (DEA – Drug Enforcement Administration, HSI – Homeland Security Investigations e CBP – Customs and Border Protection)”, sendo que logo “em maio deste ano, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ apreendeu um total de 986 Kg de cocaína, transportados num contentor marítimo proveniente da Colômbia e que entrou em território nacional através do Porto de Setúbal”.

A Judiciária explica que, no interior do contentor, eram transportadas, como carga legal, “cerca de 20 toneladas de bananas, encontrando-se a droga dissimulada no fundo das caixas de cartão onde a fruta vinha acondicionada”. Nessa altura foi possível identificar os responsáveis pela importação da mercadoria e de outros suspeitos.

E foi com base nos indícios recolhidos que foram emitidos pelas Justiça “20 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, assim como quatro mandados de detenção, cumpridos na passada terça-feira”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Num dos armazéns, alvo das buscas realizadas, encontrava-se em pleno funcionamento um laboratório industrial, no interior do qual foram apreendidos cerca de 460 Kg cocaína já processada e 32,5 Kg em processo de transformação”, esclarece a PJ em comunicado, acrescentando que se encontravam a trabalhar três homens, que foram “detidos em flagrante delito”.

Os inspetores apreenderam ainda duas armas de fogo, uma prensa, diverso equipamento laboratorial, elevadas quantidades de produtos químicos e uma elevada quantidade de dinheiro em numerário.

“O resultado final da operação ‘Pacoba’ traduziu-se na detenção de sete suspeitos (quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino), na apreensão de 1.478,5 Kg de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantidades de dinheiro, várias viaturas ligeiras e pesadas e no desmantelamento do referido laboratório” diz a PJ, rematando que contou com a participação do Laboratório de Polícia Científica da PJ e com o apoio da Guarda Nacional Republicana.

Os detidos têm entre os 29 e os 56 anos e serão agora presentes à autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.