Os últimos tempos têm sido conturbados em Old Trafford. A instabilidade na administração do clube manteve-se, o rendimento da equipa continuou na mó de baixo e uma crise de identidade levou a mudanças no comando técnico, algo que levou o Manchester United a contratar Ruben Amorim ao Sporting. Contudo, a notícia mais recente prende-se com a morte de Kath Phipps, mulher de 85 anos que foi rececionista do clube durante 55 anos e, por isso, cruzou-se com múltiplas gerações de jogadores e treinadores e diferentes eras dos reds.

Em comunicado, o clube de Manchester mostrou-se “profundamente triste” com a morte da funcionária, lembrando que esta não “teve um dia mau” porque “nunca trouxe problemas para o trabalho”. “A sua atitude positiva ajudou a criar um bom ambiente para todos os que entravam no centro de treinos, sempre disposta a ouvir e a oferecer palavras de encorajamento para qualquer um que precisasse, fossem astros do futebol, funcionários normais ou visitantes ocasionais”, indica a nota.

In loving memory of Kath Phipps: friend, confidant and treasured colleague. United will never be the same. pic.twitter.com/CHJCIcohz2 — Manchester United (@ManUtd) December 5, 2024

Phipps começou a trabalhar em Old Trafford como secretária, em 1968. Com o passar do tempo, tornou-se um ícone e fez amizade com várias lendas do clube, como Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby ou os Bola de Ouro Bobby Charlton e George Best. Outro dos destaques foi David Beckham, o grande nome da geração de 92, que partilhou uma mensagem em sua homenagem. “Fui para Manchester aos 15 anos e a Kath fez uma promessa aos meus pais: ‘Não se preocupem, cuidarei do vosso filho por vocês’. E foi o que ela fez até ao último dia. Old Trafford nunca será o mesmo sem o seu sorriso ao passarmos por essas portas… Amamos-te!”, escreveu o ex-jogador no Instagram.

Já Eric Cantona, antigo camisola 7 e líder de uma era do clube, também se despediu da funcionária: “[É um momento] muito triste para todos nós e parece que o clube que conhecemos desapareceu para sempre hoje. Descansa em paz, minha querida Kath. Foste como uma mãe para todos nós”. Já Wayne Rooney, escreve que “[Kath é] o coração e a alma do Manchester United e tudo o que esse clube representa. É uma lenda que fará muita falta. Obrigado pelas lembranças, Kath”.

A lovely tribute to a lovely person. ❤️ Ruben Amorim has spoken about Kath Phipps, who has died at the age of 85. She worked in a variety of roles at Man Utd for more than 55 years.#BBCFootball #MUFC pic.twitter.com/W6z9yaFmAM — Match of the Day (@BBCMOTD) December 6, 2024

Por sua vez, Ruben Amorim, que chegou ao clube há menos de um mês, também aproveitou para homenagear Kath. “Todos falam da dona Kathy. Conheci-a há sete anos, durante o meu estágio… e deu para sentir o amor e a maneira como falam dela. Era uma pessoa realmente importante aqui. Amigável, profissional e cuidadosa com todos. É um dia triste”. Bruno Fernandes, que participou no vídeo oficial do clube, realçou que a mulher tinha “o sorriso mais bonito do clube”.