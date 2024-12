A União Europeia fechou nesta sexta-feira um acordo comercial com os países do Mercosul, ao cabo de duas décadas de negociação. É uma “vitória para a Europa”, diz Ursula Von der Leyen, recentemente reconduzida como presidente da Comissão Europeia.

“Trinta mil pequenas empresas europeias já exportam para o Mercosul. Muitas mais se seguirão”, anunciou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula Von der Leyen diz que este acordo “reflete os nossos valores e o nosso compromisso com a ação climática”, ao mesmo tempo que os “padrões alimentares e de saúde continuam intocáveis”.

