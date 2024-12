Os apoiantes do movimento Climáximo que combate as alterações climáticas desligaram este sábado as luzes de Natal em várias ruas de Lisboa — Alameda Dom Afonso Henriques, Avenida da Liberdade, rua na Baixa-Chiado —, e da árvore de Natal no Terreiro do Paço, segundo um comunicado. Nesta ação de protesto acenderam na árvore de Natal enfeites com uma mensagem em que se lia “resistência climática”.

A porta-voz da ação – Maria Mesquita, 22 anos e animadora de ATL (atividades de tempos livres) – alertou os visitantes e famílias presentes para o perigo que a crise climática representa para as suas vidas e dos seus familiares:

“Há pouco mais de 1 mês, 250 pessoas morreram em Valência em cheias catastróficas provocadas pela queima de combustíveis fósseis. Em Valência, centenas de famílias terão um lugar vazio à mesa de Natal. Eles, os governos e as empresas que continuam a queimar combustíveis fósseis, estão a tornar o planeta num verdadeiro inferno. E nós, as pessoas comuns, temos de entrar em resistência e travá-los, já. Para que mundo nos encaminhamos?”

Em comunicado, o coletivo afirma que fez esta ação para “urgir todas as pessoas a ouvirem a mensagem mais importante desta década e entrarem em resistência climática, porque estamos a ficar sem tempo”.