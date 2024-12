Os grandes armazéns internacionais voltaram a fazer das suas montras as grandes protagonistas do Natal. Em Londres, Paris e Nova Iorque, espreitar lá para dentro dá aos expectadores um vislumbre do que as marcas estão a vender este ano ao mesmo tempo que convida a embarcar numa viagem de fantasia e magia, onde os brilhos e as luzes imperam e partilham as janelas com presentes e brinquedos.

Este ano, há quem tenha substituído o vermelho pelo cor-de-rosa numa clara inspiração cinematográfica do musical “Wicked”, com estreia marcada para esta quinta-feira em Portugal. Depois de no Natal de 2023 terem apostado no filme “Wonka”, agora as montras da Bloomingdale’s, em Nova Iorque, transportam os visitantes para uma atmosfera mágica onde o verde e o cor-de-rosa imperam e onde é possível encontrar escolhas de presentes das icónicas personagens Elphaba e Glinda. Também em Londres a Liberty London seguiu esta temática, levando os espectadores até à Terra de Oz.

Já pelos restantes armazéns de luxo, a tradição mantém-se com as montras natalícias a levar visitantes até Nova Iorque e a espreitarem Macy’s, Bergdorf Goodman e Saks. Em Paris, os famosos Printemps apresentam um comboio de Natal onde cada montra é uma carruagem que faz o seu caminho por bosques e montanhas cobertas de neve. Nas galerias Lafayette, as monstras competem com a árvore de Natal, que todos os anos nasce no centro destes armazéns.

Em Londres, Fortnum & Mason é casa de uma série de animais — como esquilos, raposas e renas — que se apresentam em ambientes natalícios, com apontamentos como neve e grinaldas. Os Harvey Nichols convidam a entrar no mundo de Tim Burton, em parceria com o Desing Museum; os Harrods transportam elegância e sofisticação com apontamentos em caxemira; os Selfridges, em Oxford Street, apostaram em 5 km de grinaldas, 15.000 luzes LED e 36.000 bolas de Natal; e o clube privado Annabel’s Mayfair, que apesar de não ser um armazém é conhecido pelas suas grandes decorações, é motivo de visita: à porta está uma instalação luminosa, dourada e azul de um pássaro mágico dentro de um globo de neve, da autoria de Tatiana Kharchylava, diretora criativa do The Birley Clubs.

Reunimos uma série de imagens de montras de Natal e convidamos a entrar no espírito viajando pela galeria em cima.