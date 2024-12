(em atualização)

Já era extraordinário, tornou-se histórico. O Botafogo de Artur Jorge conquistou este domingo o Brasileirão, carimbando uma dobradinha inédita na história do clube uma semana depois da vitória na Taça Libertadores. A equipa do treinador português venceu o São Paulo, em casa, e ficou à frente do Palmeiras de Abel Ferreira, que perdeu com o Fluminense.

O BRASIL É NOSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A HISTÓRIA TÁ FEITAAAAAAAAAA — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024