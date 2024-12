Jay-Z acusado de violar menor de 13 anos, em 2000, juntamente com P. Diddy

O rapper norte-americano Jay-Z foi acusado no domingo de drogar e violar uma menor de 13 anos durante festa ocorrida após a edição de 2000 do MTV Music Awards.

O processo está incluído numa investigação a um escândalo de tráfico sexual de grande escala que em setembro resultou na detenção preventiva de P. Diddy, também ele suspeito de participar nessa mesma violação. Desde então, as acusações a Diddy têm vindo a multiplicar-se, com novos suspeitos — muitos deles celebridades — a serem identificados e acusados à medida que a investigação progride.

O processo que visa Jay-Z foi originalmente aberto em outubro no Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque. Na acusação original, P. Diddy estava explicitamente identificado, ao contrário de Jay-Z, que era apenas referido como “Celebridade A”. Este domingo, a justiça federal tornou conhecido que esse suspeito não identificado era, afinal, Jay-Z, acusando-o do crime de abuso sexual de menor.

Em resposta, o rapper divulgou comunicado nas redes sociais da Roc Nation (editora discográfica fundada e presidida pelo artista), no qual nega qualquer envolvimento com o caso.