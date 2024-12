A Lufthansa Technik vai instalar uma fábrica de reparação de peças de motores e componentes de aviões em Santa Maria da Feira, na qual poderá empregar 700 trabalhadores. A produção deverá arrancar no final de 2027.

“Um novo capítulo começa hoje para a Lufthansa Technik: pela primeira vez na história da empresa, estamos a construir e a abrir a nossa própria localização em Portugal”, avançou o administrador operacional, Harald Gloy, em comunicado.

A empresa que pertence à companhia aérea alemã Lufthansa, candidata à compra da TAP, não adiantou o valor do investimento, mas detalhou que adquiriu recentemente o imóvel de 230 mil metros quadrados no parque empresarial Lusopark, em Santa Maria da Feira, onde pretende iniciar as obras em 2026.

Esta unidade industrial vai criar mais de 700 postos de trabalho “aos quais os interessados poderão candidatar-se já no próximo ano”, avançou a empresa, que diz ter contado com a cooperação do Governo, através da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), e da cidade de Santa Maria da Feira, no município de Aveiro.

“[Este investimento] representa mais um passo em direção à reindustrialização do nosso país e demonstra a forte confiança nas nossas infraestruturas nacionais e no capital humano, particularmente nos nossos engenheiros e técnicos altamente qualificados no setor aeronáutico”, afirmou o ministro da Economia, Pedro Reis, citado na mesma nota.