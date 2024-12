As redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp e Threads, entre outros serviços do grupo Meta (liderado por Mark Zuckerberg), estão esta quarta-feira parcialmente em baixo, de acordo com relatos de utilizadores de todo o mundo compilados na plataforma Downdetector.

No Facebook, por exemplo, registou-se um pico com mais de 100 mil denúncias de que o serviço está em baixo por volta das 18h. Quanto ao Instagram, eram já mais de 70 mil os relatos.

Estas redes sociais pertencem todas ao grupo Meta, uma das principais empresas tecnológicas do mundo, fundada e liderada pelo empresário norte-americano Mark Zuckerberg.