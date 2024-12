São 18 milhões de euros de investimento convertidos na nova casa do futebol profissional: a Arena Liga Portugal. Composta por dez andares, a obra, que já está em curso desde 2022, não passa despercebida por quem se cruze pela freguesia de Ramalde, no Porto. O objetivo do espaço é simples: unir os adeptos do futebol profissional e celebrar o que de melhor este desporto tem a nível nacional.

Este pensamento começa logo no exterior da Arena com a Praça do Adepto, um espaço com uma tela gigante pronta para acolher amantes do futebol que queriam assistir a jogos da Liga. Ao ar livre e a simular uma bancada de estádio, a zona exterior está preparada para receber adeptos não só na parte superior, como ainda numa zona inferior que dá entrada para o edifício.

Perto da porta principal encontra-se a Loja do Adepto. Com um design muito particular e sempre virado para as quatro linhas, a ideia é acolher os 34 clubes portugueses profissionais. Com relvado no chão e um desenho à medida do campo de futebol no teto, a experiência imersiva do espaço está apenas a começar. O pontapé de saída está mesmo numa pequena porta que vai dar ao Museu, desde logo com uma entrada que faz lembrar um túnel de um campo de futebol, sempre acompanhado de várias curiosidades e factos. Está dividido em sete áreas com vários espaços destinados à história e feitos no futebol, como também com vários troféus e prémios da modalidade, incluindo a tão desejada taça da Primeira Liga.

Mas como futebol não é só teoria, a nova Arena está também muito voltada para a prática. Desde logo com um campo interior com bancadas prontas para receber 300 adeptos. Em volta deste campo está ainda uma zona dedicada a experiências técnicas. Do salto ao drible, da velocidade ao tempo de reação, são várias as estações capazes de fazer miúdos e graúdos testarem a habilidade para o futebol. Ainda na mesma área existe uma zona de treino para guarda-redes, treino de potência, precisão de remate e o que rouba mais atenções: o street soccer. Um campo de 1×1 equipado com duas mini balizas e um relvado em ponto pequeno ajustado a esta modalidade.

A obra, a cargo do arquiteto João Jesus, conta também com um auditório multidisciplinar e uma área de restauração com um café e um restaurante. A inauguração da nova Arena Liga Portugal está agendada para esta sexta-feira. O edifício, esse, abre portas a partir de janeiro de 2025.

“Câmaras escondidas? É inenarrável, na próxima semana vão perceber”

A marcar presença na primeira visita à nova Arena Liga Portugal esteve Pedro Proença. Aos jornalistas, o presidente da Liga congratulou-e pelo alcance daquele que diz ser um “conceito único” que estava a ser “projetado pelos clubes nos últimos seis anos”. “Esta obra é um legado”, sublinha.

Sobre o Mundial 2030 que Portugal vai receber juntamente com Marrocos e Espanha, Proença denota que a escolha da FIFA recaiu no país pelas qualidades de organização já conhecidas. “Nós enquanto portugueses devíamos estar muito satisfeitos de podermos organizar uma grande competição internacional, em parceria, e revisitarmos todo o movimento de envolvência do Euro-2004, quando organizámos o Europeu. Só prova bem a capacidade de organização que é reconhecida”, salientou.

De seguida, Proença abordou também a questão de uma candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, instado a pronunciar-se sobre a possibilidade de estar a liderar o órgão por altura da organização do Campeonato do Mundo. “Onde estaremos em 2030? Esperemos que seja à volta do futebol, que é o que nos une. Sei que estarei à volta do futebol”, garantiu o líder da Liga de Clubes.

Por fim, Pedro Proença recusou também comentar as alegadas câmaras escondidas na Liga de Clubes para uma eventual espionagem. “Não me merece qualquer tipo de comentário. É inenarrável e penso que na próxima semana vamos perceber porque estes acontecimentos estão a acontecer”, rematou.