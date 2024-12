Em atualização

Até à década de 70, era uma questão de escolher o país entre América do Sul e Europa e estava resolvida a questão. A partir daí, com o México-70, o menu de continentes ganhou uma nova alternativa, que chegaria nos anos 90 aos EUA mas sempre num só país. No início do século, quase como um primeiro sinal dos novos tempos, a Ásia chegou-se à frente para a primeira organização entre dois países, neste caso Japão e Coreia do Sul em 2002. As mudanças não ficariam por aí, com a África do Sul a receber a primeira grande competição em solo africano em 2010 e o Qatar a mostrar uma realidade alternativa onde impera a força dos milhões em 2022. Receber um Campeonato do Mundo tornou-se mais do que isso e 2030 não foi exceção.

O próximo Mundial, marcado para 2026, será o primeiro organizado entre três países: EUA (que antes tem a primeira edição do Campeonato do Mundo mas de clubes, no próximo ano), México e Canadá. Agora, para o certame que se seguia, a parte mais “política” e de diplomacia esteve bem mais em cima da mesa. Primeiro, numa parte mais europeia: Portugal e Espanha funcionaram como base de tudo, a Ucrânia chegou a estar no projeto mas caiu pela incerteza criada pela guerra. Depois, num plano mais continental, a integração de Marrocos, um país com várias ligações à Península Ibérica e com disposição para investir. Por fim, o toque final entre simbologia e história, com a integração de Argentina, Paraguai e Uruguai nos jogos iniciais para honrar aquela que será a edição centenária do Campeonato do Mundo. Estava “feito”.

O “feito” necessitava apenas, numa última instância, da confirmação final da atribuição da organização, que viria do congresso da FIFA. “Tomando todos os aspetos em consideração, a candidatura demonstrou claramente a capacidade para receber com sucesso o Mundial-2030. Se for bem sucedida, a FIFA está entusiasmada por trabalhar em conjunto com os anfitriões desde o início, para entregar uma edição memorável e de classe mundial do Campeonato do Mundo, um que representa o último num século de torneios, deixando um legado importante para o futebol e para a sua comunidade global”, explicara o órgão que tutela o futebol mundial, dando uma nota de 4,2 em cinco que “excedia os requisitos mínimos”.

“Com base nestes resultados, bem como as avaliações completas, a FIFA determinou que estas candidaturas se qualificaram para serem consideradas pelo Conselho FIFA e o Congresso FIFA, por excederem os requisitos mínimos nas avaliações técnicas para acolher o Mundial-2030 e a Celebração Centenária”, tinha rematado o órgão, remetendo para esta quarta-feira o ponto final de todo o processo de decisão sobre um torneio que passará a contar com 48 em vez de 32 equipas, aumentando para mais de 100 o número de encontros em causa em comparação com o que tem existido até aqui e haverá também no ano de 2026.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que a Espanha já organizou um Campeonato do Mundo em 1982, ao passo que para Portugal e para Marrocos será uma estreia. No plano nacional, o Europeu de 2004 continua a ser a grande organização desportiva no país, sendo que nos últimos anos houve outros eventos de relevo como finais da Champions na Luz e no Dragão (2020 e 2021) ou a Final Four da primeira edição da Liga das Nações (2019). Desta vez, e desde início, Portugal foi apresentando sempre aquilo que era visto como a solução “razoável” neste contexto, olhando para a perspetiva desportiva, social, económica e financeira: três estádios (Luz, Alvalade e Dragão), pouco mais de uma dezena de jogos e uma das meias-finais, neste caso na Luz.

Antes dessa confirmação, numa cerimónia que juntou os três continentes através de vídeo, os presidentes dos seis países que irão receber jogos no Mundial-2030 tiveram oportunidade de fazer discursos curtos onde iam agradecendo a várias entidades pela oportunidade oferecida, havendo depois lugar a mais um pequeno vídeo de apresentação da candidatura com Luís Figo a ser o representante português e com três principais ideias: respeito pela história, capacidade de promover a multiculturalidade e legado para as novas gerações. Faltava apenas a votação de todos os representantes da FIFA, sendo que antes houve também a apresentação da candidatura única da Arábia Saudita ao Mundial-2034 que foi iniciada em vídeo por… duas crianças. Após o pedido de aclamação além da unanimidade das 211 associações, Gianni Infantino fez o anúncio às 15h47.

Os estádios que vão receber jogos do Campeonato do Mundo de 2030

Argentina

Estádio Monumental (Buenos Aires, 84.593 lugares)

Espanha

Estádio Riazor (Corunha, 34.889 que terão de passar para acima de 40.000 lugares)

Camp Nou (Barcelona, 105.000 lugares)

Estádio El Prat (Barcelona, 40.000 lugares)

Estádio San Mamés (Bilbau, 53.331 lugares)

Estádio Gran Canária (Las Palmas, 32.392 que terão de passar para 40.000 lugares)

Estádio Santiago Bernabéu (Madrid, 80.000 lugares)

Estádio Metropolitano (Madrid, 70.460 lugares)

Estádio La Rosaleda (Málaga, 30.044 que terão de passar para 40.000 lugares)

Estádio Anoeta (San Sebastián, 39.313 que terão de passar para 40.000 lugares)

Estádio de la Cartuja (Sevilha, 57.600 que poderão passar para 70.000/75.000 lugares)

Estádio La Romareda (Saragoça, 42.500 lugares após remodelação)

Marrocos

Estádio Adrar (Agadir, 45.480 que passarão a 70.000 lugares)

Estádio Hassan II (Casablanca, 115.000 lugares construído para a prova)

Estádio Fez (Fez, 45.000 que poderão passar a 55.800 lugares)

Estádio Marraquexe (Marraquexe, 45.240 lugares)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat, 65.000 lugares)

Estádio Ibn Batouta (Tânger, 65.000 que poderão passar a 75.600 lugares)

Paraguai

Estádio Nacional (Assunção, 47.128 lugares construído para a prova)

Estádio Defensores del Chaco (Assunção, 41.186 lugares)

Portugal

Estádio da Luz (Lisboa, 65.000 lugares)

Estádio José Alvalade (Lisboa, 50.000 lugares)

Estádio do Dragão (Porto, 50.000 lugares)

Uruguai