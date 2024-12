Depois da passagem do ciclone tropical Chido pelo arquipélago francês de Mayotte e por Moçambique, este fim de semana, as equipas de regaste começam agora a procurar vítimas e sobreviventes entre o território destruído. Neste momento, registaram-se 14 vítimas mortais, mas número de mortes nas ilhas de Mayotte, adiantam as autoridades, pode chegar aos milhares.

De acordo com a agência Reuters, várias equipas de emergência chegaram esta segunda-feira às ilhas de Mayotte para ajudar nas buscas, tendo o porta-voz da segurança civil francês sublinhado que “os próximos minutos e horas são muito importantes”.

Este ciclone, com ventos de 200 quilómetros por hora, provocou a queda de árvores — muitas foram mesmo arrancadas —, destruiu casas, arrastou carros e as autoridades indicaram que este é o pior ciclone em quase um século. A dimensão dos estragos provocados ainda não é conhecida e o balanço vai sendo feito à medida que as equipas de emergência vão chegando aos locais afetados.

No entanto, adianta o jornal The Guardian, a falta de eletricidade, por exemplo, poderá ser uma das dificuldades que as equipas de resgates terão de enfrentar nos próximos dias. A falta de água potável e os constrangimentos nos aeroportos também deverão dificultar os trabalhos no arquipélago no Oceano Índico entre Madagascar e a costa de Moçambique.

O ciclone Chido, depois de ter passado pelo arquipélago Mayotte, chegou ao norte de Moçambique e atingiu a costa a cerca de 40 quilómetros a sul da cidade de Pemba, tendo deixado também um rasto de destruição. A gravidade da situação resultou ainda na ativação do sistema Copernicus, responsável pela monitorização da Terra, para acompanhar a situação no arquipélago e em Moçambique.

O objetivo é que as autoridades utilizem imagens em tempo real e dados de alta precisão e que possam monitorizar as áreas afetadas por catástrofes naturais e coordenem as equipas de emergência para responder da forma mais rápida e eficiente possível.