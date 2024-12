Decorria o sexto minuto do jogo entre o Sp. Braga e o Famalicão, na segunda-feira, quando, numa disputa de bola dentro da área famalicense, Roger falhou o tempo de salto e atingiu Zlobin na zona abdominal, do lado esquerdo. O choque foi aparatoso, o guarda-redes ficou bastante combalido e esteve no chão durante alguns minutos, mas continuou em campo e terminou a partida que ficou empatada (3-3).

Contudo, horas mais tarde, o jogador russo terá começado a sentir dores cada mais fortes e notou a presença de sangue na sua urina. Perante isso, o Famalicão recomendou o seu internamento Hospital da Trofa, revela o jornal O Jogo. Já na unidade hospitalar e dois dias depois da partida, os famalicenses deram nota de que Zlobin foi internado devido a uma laceração do córtez renal grau IV, no rim esquerdo.

“O Famalicão informa que o jogador Ivan Zlobin vai ficar afastado da competição por tempo indeterminado devido a uma laceração do córtex renal grau IV [rim esquerdo], lesão contraída num lance ocorrido aos seis minutos do jogo com o Sp. Braga, disputado na passada segunda-feira e relativo à 14.ª jornada da Primeira Liga. Após exames complementares, Ivan Zlobin vai permanecer internado numa unidade hospitalar, no Hospital da Trofa [Trofa Saúde], onde ficará sob vigilância apertada, podendo vir a carecer de tratamento cirúrgico”, lê-se no comunicado do clube.

Para já e como indicou o clube de Vila Nova de Famalicão, Zlobin vai ficar fora dos relvados por tempo indeterminado, esperando-se agora por uma avaliação clínica mais profunda que vai definir se é necessária uma intervenção cirúrgica. O guarda-redes até começou a temporada como segunda opção, mas a saída de Luiz Júnior para o Villarreal levou-o à titularidade. Zlobin aproveitou e, até ao momento, revelou ser um dos melhores guarda-redes da Primeira Liga. Tem 13 jogos na temporada, com 15 golos sofridos.