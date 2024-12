As autoridades brasileiras atualizaram para dez mortos e sete desaparecidos o balanço de vítimas do desabamento de uma ponte no norte do Brasil, no domingo passado.

Um novo relatório da Marinha brasileira, divulgado na sexta–feira, referiu que as equipas de resgate localizaram um novo corpo nas imediações do rio Tocantins, a mais seis quilómetros do local do desastre.

“Assim, estão confirmados dez mortos e sete desaparecidos, neste momento”, disse a Marinha em comunicado.

O anterior relatório das autoridades, datado de quinta-feira, dava conta de oito mortos e nove desaparecidos.

As operações de busca continuam em curso, mobilizando mais de 70 socorristas e uma câmara hiperbárica que permite explorar profundidades até 30 metros, explicou a Marinha.

No momento do desastre, no domingo, oito veículos atravessavam a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre os estados do Maranhão (nordeste) e Tocantins (norte), e entre estes estavam três camiões com “22 mil litros de químicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico”, de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA).

Um porta-voz dos bombeiros garantiu, no entanto, à agência de notícias France–Presse que os tanques estavam intactos.

Um dirigente da Secretaria do Ambiente do Maranhão disse ao canal TV Globo que o risco de contaminação era baixo, descartando o “pior cenário” de poluição por ácido sulfúrico.

A causa do colapso ainda é desconhecida, embora os primeiros indícios do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes indiquem que a viga central da ponte ruiu.

Um dia antes da tragédia, um morador publicou um vídeo na internet mostrando rachas visíveis na estrutura da ponte de 500 metros de comprimento, construída na década de 1960.

Na segunda-feira, o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva prometeu na rede social X “toda a ajuda do governo federal” para “o resgate das vítimas e a investigação” do acidente.

O Brasil sofreu outros dois grandes acidentes no passado fim de semana.

No sábado de manhã, 41 pessoas morreram num acidente no Estado de Minas Gerais, no sudeste do país, depois de a carga de um camião se ter soltado e colidido com um autocarro.

No domingo, dez membros da mesma família morreram quando o avião em que viajavam caiu numa zona comercial da cidade turística de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país.