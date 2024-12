Tal como na época passada, o “dérbi eterno” volta a ter contornos de decisivo. A época ainda só vai a meio, mas no confronto de hoje “ou vai ou racha”. Quem vencer fica em primeiro lugar do campeonato e um empate dá a liderança ao FC Porto. Todos os adeptos dos “Três Grandes” querem saber, portanto, quem ganha esta noite e para saber também só tem de ouvir o relato do Sporting-Benfica na Rádio Observador, numa Emissão Especial Desporto que arranca às 18h35, duas horas antes da bola começar a rolar.

Pelas 18h35, começamos por discutir o impacto da “chicotada psicológica” no dérbi. Com Rui Borges em estreia absoluta pelo Sporting, terá impacto positivo iniciar funções num dérbi? E isso pode ajudar os jogadores como ajudou a “chicotada” Roger Schmidt do lado do Benfica? Discutimos o tema com Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, e Luís Lourenço, professor e especialista em liderança.

Já pelas 19h10, passamos a bola aos humoristas. António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horário sentam-se num sofá… e veem o dérbi juntos. Durante vinte minutos, fazem connosco a antevisão do Sporting-Benfica, com bom humor e muito fair-play à mistura. No final, o sofá passa a ser ocupado por outros dois ilustres adeptos, mas na área da política: às 19h35, conversamos com Alexandre Poço, deputado do PSD e sportinguista; e Duarte Pacheco, ex-deputado do PSD e benfiquista. Dois corações unidos pelo laranja, mas divididos pelo futebol.

A partir das 20h10, foco na bola e apenas na bola: fazemos ligação direta ao Estádio José de Alvalade para os primeiros sentimentos a partir do estádio, com a equipa de comentário e relato da partida. O relato do jogo é dos jornalistas André Maia e Miguel Cordeiro; os comentários são do Gabriel Alves — que mais tarde entrega a Força da Técnica e a Técnica da Força — e dos adeptos do Sporting, João Castro, e do Benfica, João Pinto. O áudio-árbitro, como sempre, é o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, que vai acompanhar em direto todos os lances mais polémicos, fazendo a avaliação final com mais um Sem Falta.

A Emissão Especial Desporto tem a coordenação do Nuno Santos.

