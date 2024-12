Um tribunal de Belgrado condenou, esta segunda-feira, a uma pena de prisão de 14 anos e seis meses o pai de um menor de 13 anos que causou um massacre, em maio de 2023, numa escola localizada na capital sérvia, que causou dez vítimas mortais.

Segundo a Agence France-Presse, o Ministério Público sérvio acusou Vladimir Kecmanović de “ter cometido ofensas criminais graves contra a segurança”, além dos crimes de “negligência” e “abuso de menores”. Também a mãe, Miljana Kecmanović, foi culpada destes últimos crimes, tendo sido condenada a uma pena de prisão de três anos.

Em causa, referem os procuradores, está em causa o facto de o pai ter ajudado a treinar o filho a disparar uma arma. Responsabilizam-no ainda por não ter guardado devidamente as suas armas e munições, além de ter permitido que o jovem tenha guardado armamento na mochila.

O tribunal também condenou a um ano e três meses de prisão um instrutor de tiro, que treinou o menor a disparar uma arma. Foi o pai que o levou a esse campo de tiro.

A equipa legal que representa os pais do jovem declarou que vai recorrer da decisão, tal como o procurador-geral, que pede sentenças mais pesadas para o pai e para o instrutor de tiro.

Por sua vez, os familiares dos jovens que acabaram por morrer na sequência do massacre ficaram satisfeitos com as penas, mas sublinharam que não há condenação que possa trazer justiça às famílias.

Desde que cometeu o massacre, o menor está internado num hospital psiquiátrico. Foi obrigado, em outubro deste ano, a testemunhar contra os pais.