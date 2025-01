Uma primeira parte para esquecer, um segundo tempo para mais tarde recordar. Num encontro que teve o seu início ainda no período de aquecimento quando o filho Francisco sofreu uma lesão e saiu da ficha de jogo por troca com Yildiz, Sérgio Conceição viveu todas as emoções possíveis ao longo de 90 minutos que tiveram como “prémio” uma vitória com reviravolta frente à Juventus de Thiago Motta e o acesso à final da Supertaça de Itália frente ao rival Inter do antigo companheiro de equipa Simone Inzaghi, com quem foi campeão transalpino na temporada de 1999/2000 na Lazio antes de sair para o Parma… e para o Inter.

Ainda assim, e numa partida marcada pelo caricato autogolo na própria baliza de Gatti que definiu a partida, a imprensa italiana quis sobretudo perceber o que tinha mudado na equipa do AC Milan da primeira para a segunda parte, num encontro onde manteve o 4x3x3 de Paulo Fonseca mas com nuances e posicionamentos diferentes antes de apostar em duas unidades mais na frente com Abraham perto de Álvaro Morata. Como é seu apanágio, Sérgio Conceição não revelou o conteúdo da conversa ao longo de 15 minutos (que foram bem mais, tendo em conta o atraso da equipa a regressar ao campo) mas “explicou” por outras palavras.

Sérgio Conceição levou a mítica roda para o Milan ???? pic.twitter.com/gSIV17kFHt — B24 (@B24PT) January 4, 2025

“Lamento mas o que se diz no balneário fica lá. Após os primeiros 45 minutos, no balneário, não andei a distribuir beijinhos, na verdade fiquei um pouco zangado porque a equipa não fez o que tínhamos preparado e isso irritou-me. Este é um grupo humilde, às vezes falta um pouco de maldade para chegar a algo mais, mas com o tempo vamos lá chegar. Não sou uma pessoa muito simpática, não gosto de dar abraços aos jogadores, irrito-me com mais frequência, mas um grupo de trabalho precisa de tudo isto. O nosso tem qualidade e estou muito contente com eles porque também aceitaram um treinador que não sorri muito. Não estou aqui para fazer amigos mas para ganhar”, comentou o treinador português, citado pela Mediaset, já depois de ter cumprimentado todos os jogadores no relvado antes de fazer a habitual roda antes da saída.

“É preciso paixão na vida, o futebol é emoção e há momentos bonitos. Merecíamos esta final pela segunda parte que fizemos. Na primeira parte, vi um AC Milan como o de há algumas semanas, com muitas dúvidas, demasiado lento a movimentar-se. Ao intervalo falámos uns com os outros, olhando olhos nos olhos, pois tínhamos de perceber o que tínhamos de fazer para ganhar o jogo e eles foram muito corajosos. A segunda parte foi completamente diferente mas ainda não fizemos nada. Temos menos um dia de descanso e isso é um fator importante”, referiu ainda, projetando a final da próxima segunda-feira.

A habitual geleira não faltou a Sérgio Conceição no AC Milan. ???? @MohanadACM pic.twitter.com/0ZIV23gWjB — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 3, 2025

Em paralelo, e de forma inevitável, o foco entroncou também no reencontro em campo com o filho Francisco, da lesão do ala no aquecimento ao abraço com um beijo trocado no final antes de o internacional português ir cumprimentar e dar os parabéns à restante equipa técnica do pai. “Foi um momento de final de jogo. Eu estava mais feliz porque ganhei e ele estava mais triste mas faz parte da vida”, resumiu o treinador.

“O treinador disse-nos que temos qualidade mas que temos de juntar a isso a intensidade. Trouxe-nos energia. Não houve muito tempo para trabalhar mas mesmo assim conseguimos ganhar a uma grande equipa e agora podemos vencer a Supertaça. Eles marcaram na primeira oportunidade que tiveram, foi difícil para nós, mas na segunda parte entrámos em campo a saber como poderíamos dar a volta ao resultado. Pressionámos mais com jogadores mais à frente, corremos riscos e isso permitiu ter mais oportunidades. Final? Tal como qualquer outro troféu, nunca se sabe quando será a última oportunidade de o conquistar e é preciso ter a mentalidade certa para acrescentar mais um ao nosso museu, mesmo que não seja a Liga dos Campeões ou a Serie A. Estamos a um passo, temos de recuperar bem e dar tudo por tudo”, salientou Álvaro Morata, experiente avançado espanhol que foi opção inicial de Sérgio Conceição frente à Juventus.

