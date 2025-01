As exportações diminuíram 1,8% e as importações aumentaram 4,7% em novembro de 2024, em termos nominais e face ao período homólogo, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em novembro, relativamente ao período homólogo, o INE destaca a diminuição das exportações de material de transporte (-10,0%) e de máquinas e outros bens de capital (-7,7%), enquanto, nas importações, salienta o aumento dos fornecimentos industriais (+23,6%).

Excluindo combustíveis e lubrificantes, registou-se um decréscimo de 2,6% nas exportações e um acréscimo de 6,1% nas importações, que compara com aumentos de 16,5% e de 6,9%, respetivamente, em outubro de 2024.

Já excluindo as transações na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), registaram-se em novembro diminuições em ambos os fluxos: -1,7% nas exportações e -2,1% nas importações.

Considerando o trimestre terminado em novembro de 2024, as exportações e as importações aumentaram, respetivamente, 6,4% e 5,2%, em termos homólogos (+7,1% e +4,2%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em outubro de 2024), originando um aumento do défice em 148 milhões de euros.