Era a primeira vez que Rui Borges tinha a oportunidade de conquistar um troféu. Ao fim de mais de duas horas de um dérbi contra o maior rival, com um golo para cada lado e a vitória a ficar definida nas grandes penalidades, bastou uma defesa de Trubin e um remate de Trincão para Rui Borges não conseguir conquistar o primeiro troféu. Mas nem por isso perdeu a humildade.

Ainda com o Benfica a festejar no relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o treinador do Sporting parou na zona de entrevistas rápidas e mostrou-se essencialmente satisfeito por tudo aquilo que a equipa conseguiu fazer. “Acima de tudo, saio daqui feliz por aquilo que a equipa fez. Com todas as contrariedades que temos tido fomos muito intensos e competentes. Foi um jogo repartido, corrido. Não posso dizer muito mais. Estou, triste, claro, por não termos sido mais competentes nos penáltis. Para mim, os penáltis são competência. Parabéns ao Benfica pela conquista da Taça da Liga”, começou por dizer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais à frente, Rui Borges desvalorizou a importância das lesões que têm afetado o Sporting. “Toda a gente faz falta, como é lógico. Queria ter todos, mas não é possível. Os que cá estiveram deram uma excelente resposta. É uma equipa cheia de campeões e tenho a certeza de que iremos mostrar isso mais vezes”, acrescentou o treinador, que garantiu que a equipa vai tentar retirar mais dados positivos do que negativos da derrota na final.

É a 3.ª vez que ????Sporting e ????Benfica disputam um desempate de grandes penalidades, as águias venceram sempre:

2004/05 Oitavos, Taça de Portugal (7-6)

2008/09 Final, Taça da Liga (3-2)

2024/25 Final, Taça da Liga pic.twitter.com/3JIge3e3cW — Playmaker (@playmaker_PT) January 11, 2025

“Temos de olhar para o que fizemos de bom e seguir o nosso caminho. A equipa está cada vez mais dentro do que queremos, estão entregues ao nosso diálogo, à nossa ideia de jogo. O futuro só pode ser risonho, tenho toda a certeza”, terminou o técnico leonino, que no próximo fim de semana tem uma deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.

Mais tarde, já na conferência de imprensa e no fim do terceiro Clássico que não perdeu em 90 minutos, Rui Borges deixou uma frase forte: “Se não ganhámos esta Taça da Liga é porque há algo melhor guardado para nós”. “Gostei da capacidade de sermos uma equipa. Foi um jogo equilibrado, a primeira parte foi mais dinâmica, a segunda nem tanto. Também equilibrada, mas mais na zona do meio-campo. Até acho que na primeira parte as melhores oportunidades para finalizar são nossas. Saio daqui de consciência muito tranquila e com toda a certeza de que iremos ser muito fortes nos próximos meses”, adiantou o treinador, que confirmou que não viu nenhuma das grandes penalidades cobradas pelos próprios jogadores.

O Sporting voltou a perder a final da Taça da Liga, tal como já tinha acontecido em 2023 contra o FC Porto, e continua a manter os quatro troféus no palmarés. Os leões não vencem a competição desde 2022, ano em que derrotaram precisamente o Benfica na final de Leiria, e levam agora dois títulos perdidos desde o início da temporada após o desaire na Supertaça Cândido de Oliveira perante os dragões.