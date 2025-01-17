Portugal começou este Mundial da melhor forma, mas a estreia esteve longe de ser de sonho. Na véspera que antecedeu o encontro com os Estados Unidos, a Federação de Andebol de Portugal (FPA) foi informada da suspensão imediata de Miguel Martins devido a um teste antidoping positivo. O atleta estava na convocatória de Paulo Pereira, que acabou por chamar o “menino” Miguel Oliveira para o substituir. Ainda assim, os Heróis do Mar ficavam apenas com Rui Silva como escolha habitual para a posição de central, algo que não se refletiu numa primeira jornada tranquila e dominadora (30-21).

Cumprido o primeiro objetivo, que passava por garantir a presença na main round, Portugal tinha agora uma tarefa mais difícil pela frente, ainda para mais depois de o Brasil ter surpreendido a Noruega na ronda inaugural (26-29). Frente a um adversário que prima pelo jogo físico e de transição, Alexandre Cavalcanti era a única dúvida na formação portuguesa, depois de se ter lesionado ainda em Rio Maior e ficado de fora do primeiro jogo.

“Acho que é bastante importante entrarmos a ganhar nos grandes torneios e, especialmente, termos jogado bem. Ganhámos por uma diferença de nove golos, se calhar podia ter sido por mais, mas acho que é significativo porque traz sempre confiança. O último jogo foi no último Mundial, em que aconteceu o empate da maneira que foi [ndr: golo polémico no último segundo]. Acho que as circunstâncias neste momento são completamente diferentes, jogadores diferentes, em posições diferentes, numa altura do Campeonato do Mundo diferente, por isso, vai ter outra história. Agora estamos focados em tentar garantir a vitória, que é o mais importante”, analisou Salvador Salvador na antevisão à partida.

Esta partida ditou assim o reencontro do lateral do Sporting com o companheiro Edy Silva, pivot da seleção brasileira, e confirmou nova ausência de Cavalcanti. Os Heróis do Mar entraram mal na partida e, logo aos 80 segundos, Victor Iturriza foi excluído durante dois minutos por atingir um adversário na cara (2′). O Brasil aproveitou a superioridade, a inspiração de Rangel na baliza e a displicência de Portugal no ataque para alcançar uma vantagem confortável, que se fixou nos quatro golos quando Paulo Pereira pediu o primeiro time-out, aos 6.30 minutos (0-4).

O cenário inverteu-se e, a partir daí, o Brasil entrou num período de seca ofensiva, com os Heróis do Mar a aproveitarem para reduzir a desvantagem para os dois golos, com Rui Silva e Pedro Portela em destaque (5-6). Já com Gustavo Capdeville na baliza — Diogo Rêma fez apenas uma defesa nos primeiros 16 minutos —, a eficácia ofensiva voltou a pender o jogo para o lado brasileiro, que continuava a contar com um super Rangel. Nem a exclusão de Guilherme Borges alterou o rumo de acontecimentos, com os sul-americanos a entrarem para o segundo tempo com três golos de vantagem (12-15).

???? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???? ???????????????????????????????????? e ???????????????? ???????????????????? ✅ Coração, reação e resiliência deram a vitória frente ao Brasil e a passagem à próxima fase ???????????? ©️ Saša Pahič Szabó /kolektiff#heroisdomar #andebolportugal #inspiredbyhandball pic.twitter.com/NFBMI6Yt8h — Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 17, 2025

A segunda parte até abriu com o Brasil a faturar mas, com dois golos de Francisco Costa em poucos segundos, Portugal reentrou na discussão (16-18). Na jogada seguinte, os Heróis do Mar voltaram a anular o ataque do Brasil e, quando tinham tudo para marcar, Luís Frade perdeu a bola. Com Capdeville a evidenciar-se na baliza, Salvador Salvador reduziu a desvantagem para apenas um golo (18-19), antes de o jogo entrar numa toada de parada e resposta e António Areia empatar (22-22). Pouco depois foi a vez de Martim Costa colocar a Seleção pela primeira vez em vantagem (23-22).

Já dentro dos últimos dez minutos, Paulo Pereira solicitou uma pausa técnica para tentar acalmar a equipa e, no reatar do jogo, os irmãos Kiko e Martim dilataram a vantagem para os três golos (26-23). Com Thiagus Petrus excluído, João Gomes entrou em campo pela primeira vez e faturou logo a seguir, fazendo o 27-23 a menos de cinco minutos do fim. Leonel Fernandes fechou as contas em 30-26. Com esta vitória, Portugal é agora líder isolado do Grupo E da ronda preliminar, com quatro pontos em dois jogos. A última jornada é frente à Noruega, que joga em casa, no domingo, pelo que o empate é suficiente para os Heróis do Mar assegurarem o primeiro lugar.