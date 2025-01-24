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O Departamento de Estado norte-americano congelou, esta sexta-feira, novos financiamentos para quase todos os programas de ajuda dos Estados Unidos em todo o mundo, com exceção dos programas humanitários alimentares e da ajuda militar a Israel e ao Egito.

A diretiva — enviada por telegrama às embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo — proíbe novas despesas do Governo, o que parece limitar os programas a funcionarem apenas enquanto tiverem dinheiro em caixa.

O Departamento de Estado vai analisar quais dos milhares de programas de ajuda e desenvolvimento dos Estados Unidos podem continuar.

A sua diretiva especifica a execução de uma ordem executiva de congelamento de ajuda assinada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na segunda-feira, o seu primeiro dia de regresso à Casa Branca para um segundo mandato presidencial (2025-2029).

A diretiva desta sexta-feira desapontou especialmente os trabalhadores humanitários por não incluir quaisquer isenções que poupassem as clínicas de saúde e outros programas de saúde em todo o mundo ao novo congelamento de financiamento.