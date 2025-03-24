Um jovem, atualmente com 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, para cumprimento de uma pena de prisão de quatro anos por abusos sexuais de um menor com quem esteve institucionalizado, foi anunciado nesta segunda-feira.

Segundo a Judiciária, a Unidade de Informação Criminal deteve na passada sexta-feira, em Lisboa, este jovem, que era alvo de um mandado de detenção emitido pelas autoridades em 26 de fevereiro, por uma condenação por violação agravada.

Os factos investigados pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, da PJ, no âmbito de um inquérito titulado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, remontam a 2022 quando o agora detido e a vítima se encontravam institucionalizados, tendo ambos na altura 16 anos.

O tribunal de Loures deu como provado que o agressor se aproveitou da condição vulnerável da vítima, com limitações do foro cognitivo, e sob ameaça de arma branca procedeu à violação, refere a PJ numa nota divulgada nesta segunda-feira.

Fonte da Judiciária disse à Lusa que o jovem agressor agora detido se encontrava numa situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa e está preso na cadeia anexa à PJ, em Lisboa, enquanto aguarda a transferência para um estabelecimento prisional adequado a este tipo de crime para cumprir a pena.