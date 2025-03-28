Luís Montenegro foi internado na tarde desta sexta-feira no hospital de Santa Maria, em Lisboa, com uma arritmia após ter sentido desconforto e cansaço nos últimos dias, soube o Observador. O primeiro-ministro deu entrada pelas 13h00 e foi encaminhado para a cardiologia mas, com um prognóstico favorável, teve alta pelas 20h30. “Estou bem, podem estar tranquilos. Está tudo bem, foi um episódio de arritmia cardíaca. Sinto de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao sentir sintomas, não havia alternativa [a não ser vir ao hospital]”, disse aos jornalistas à saída do hospital.

O primeiro-ministro disse ainda estar “tudo tranquilo”, explicou que irá descansar e garantiu que retomará a agenda normal na segunda-feira. “Vou fazer um tratamento muito normal”, sublinhou ainda, esclarecendo ainda que o fim de semana será de descanso. Na segunda-feira, a agenda de Luís Montenegro tem três pontos: o “Land Defence Industry Day”, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), a visita a três Unidades de Saúde Familiar em Santa Maria da Feira (Aveiro) e, à tarde, presidirá ao Conselho Superior de Segurança Interna, em Lisboa.

Cerca de 40 minutos após ter tido alta hospitalar, o primeiro-ministro recorreu às redes sociais para agradecer “a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”. “Aproveito para agradecer também as muitas mensagens de carinho que recebi”, acrescentou, reiterando que o fim de semana será de descanso.

É com tranquilidade que estou a caminho de casa para descansar no fim de semana, depois de uma passagem pelo Hospital de Santa Maria, onde tratei um episódio de arritmia cardíaca. Mais uma vez testemunhei a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) March 28, 2025

A informação sobre o internamento e a alta foi avançada à Lusa pelo presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins. “Sensivelmente às 13h00, o primeiro-ministro deu entrada no hospital e, em função da sintomatologia, foi dirigido à cardiologia onde está ainda internado. Mas o prognóstico é favorável e espera-se que tenha alta nas próximas horas”, foi então revelado.

Marcelo Rebelo de Sousa saiu apressadamente do Centro de Congressos de Lisboa, onde discursou no encerramento do 8.º Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), após saber que o primeiro-ministro estava internado. Em passo acelerado, sem falar aos jornalistas, disse apenas: “Não levem a mal, mas eu tenho de sair porque o primeiro-ministro foi internado.” Pouco depois, foi revelado que o Presidente da República já tinha falado com o primeiro-ministro por telefone. À RTP, adiantou que Montenegro “está bem” e a precisar de descansar.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro teve agenda pública de manhã em Lisboa, mas cancelou a que tinha prevista à tarde em Alcobaça (Leiria), tendo sido substituído pelo ministro da Economia. Questionado sobre a ausência de Montenegro, Pedro Reis disse que o primeiro-ministro tinha tido um “imprevisto de última hora, de natureza pessoal”. “Mas acima de tudo, a mensagem que eu trouxe é o quão importante é para o primeiro-ministro verbalizar o reconhecimento, os parabéns e o elogio em iniciativas que fazem mexer a economia”, acrescentou o governante, em declarações transmitidas pela RTP.

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De manhã, quando já apresentava sinais de cansaço e arritmia, Luís Montenegro presidiu à reunião sobre o projeto Parque Cidades do Tejo, com a participação dos municípios envolvidos, tendo prestado declarações aos jornalistas quando saiu, cerca das 12h30.

Nessa altura, o primeiro-ministro defendeu que “o país não pode parar por haver eleições” e afirmou que o Governo vai assinalar, na próxima semana, um ano de entrada em funções, embora num registo de “muita contenção”. Quanto ao projeto Parque Cidades dos Tejo, Montenegro considerou que é “muito ambicioso, arrojado” e um pilar essencial do desenvolvimento do país e da região de Lisboa.

“As vicissitudes do calendário político não devem atrapalhar que as instituições façam o seu trabalho. E este, em concreto, estará na pasta de transição para o próximo Governo, seja ele qual for, como estará também nas transições que ocorrerão em setembro e outubro para os executivos municipais”, disse ainda Montenegro.

Esta semana, Luís Montenegro manteve uma agenda intensa, que incluiu o Conselho Nacional do PSD para apresentação das listas do PSD às legislativas de 18 de maio, na última quarta-feira, que entretanto tinham sido discutidas e fechadas. Uma reunião que terminou já de madrugada e a que se seguiu a viagem para Paris na manhã de quinta-feira, onde às 8h30 se reuniu com os restantes chefes de Estado convidados por Macron para discutir questões de defesa europeia e a guerra na Ucrânia, na presença de Zelensky.

Líderes da oposição desejam melhoras ao primeiro-ministro

Após ser tornada pública a notícia de internamento de Montenegro, os líderes dos partidos da oposição foram publicando mensagens de desejos de melhoras ao primeiro-ministro. “Desejo rápidas melhoras a Luís Montenegro. Espero que recupere rapidamente”, escreveu o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos na sua conta na rede social X.

Desejo rápidas melhoras a Luís Montenegro. Espero que recupere rapidamente. — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) March 28, 2025

Também o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, informou ter transmitido ao chefe de Governo o desejo “de que as notícias de uma alta nas próximas horas se confirmem e de que possa ter um pronto restabelecimento”.

Acabei de transmitir ao Primeiro-ministro Luis Montenegro o meu desejo de que as notícias de uma alta nas próximas horas se confirmem e de que possa ter um pronto restabelecimento. — Rui Rocha (@ruirochaliberal) March 28, 2025

Na mesma rede social, o líder do Chega, André Ventura, desejou as “melhoras rápidas” de Luís Montenegro. “Acima de qualquer consideração ou luta política está o ser humano”, lê-se na mensagem, na qual Ventura ainda acrescenta o desejo que se volte “rapidamente, e com saúde” ao debate e ação política.

Desejo melhoras rápidas ao Primeiro-Ministro. Acima de qualquer consideração ou luta política, está o ser humano. Que possamos rapidamente, e com saúde, voltar ao debate e à acção política???? — André Ventura (@AndreCVentura) March 28, 2025

Já o dirigente do Livre, Rui Tavares, reagiu também à informação do internamento de Luís Montenegro, desejando o “total e pronto restabelecimento”. “Os valores do respeito mútuo e da cordialidade democrática devem ser supremos entre todos nós. Os melhores desejos pessoais para o PM e a sua família neste momento”, lê-se na mensagem de Rui Tavares também no X.

Acabo de receber a informação de que o Primeiro-ministro Luís Montenegro está internado no hospital de Sta. Maria. Espero que se confirme a sua alta para breve e, sobretudo, o seu total e pronto restabelecimento. 1/2https://t.co/pDReL8Xu9B — rui tavares (@ruitavares) March 28, 2025

Também Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, recorreu à rede social X para desejar “uma rápida ao recuperação ao PM, depois do episódio de arritmia cardíaca, que o levou hoje às urgências de Santa Maria”.

Desejo uma rápida recuperação ao PM @LMontenegro_PT , depois do episódio de arritmia cardíaca, que o levou hoje às urgências de Santa Maria. — Inês Sousa Real (@InesSousaReal) March 28, 2025

Horas depois, Luís Montenegro agradeceu todas as mensagens dos líderes partidários, com respostas individuais. “A recuperar com tranquilidade” e “Obrigado pelo cuidado”, pode ler-se em algumas das mensagens que o primeiro-ministro deixou nas redes sociais.